99-81. Dura derrota del Fibwi Mallorca en Fuenlabrada

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha encajado un duro revés en su visita al Fernando Martín al caer por 99-81. Dos triples, uno de Lucas Capalbo y otro de Lysander Bracey, marcaban el inicio del encuentro para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Respondía el Flexicar Fuenlabrada con un 6-0 de parcial para empatar el partido pero un nuevo triple de Bracey dejaba el duelo en 6-9. Los locales, de la mano de Dani Manchón en los pases y la fortaleza de Kasibabu en el interior ponía el partido en 11-9. Los mallorquines se mantenían muy acertados desde el triple y lograban situarse con 15-19 en el marcador ante un Flexicar Fuenlabrada que seguía mostrándose amenazante en cada acción. Los mallorquines estaban ofreciendo una gran imagen y eso se traducía en la ventaja por 20-21 al acabar el primer cuarto.

Los de Pablo Cano comenzaban desacertados el segundo parcial y el Flexicar Fuenlabrada lo aprovechaba para, con dos triples, ponerse por delante y situar el marcador en 27-21. Un nuevo triple de los locales ponía el partido en un complicado 30-21 para los madrileños pero los palmesanos reaccionaban y lograban voltear la situación poniéndose con 32-29 en el marcador pero un nuevo triple, en este caso de Vitor Benite, ponía el partido en 35-29. Mateo Díaz se echaba al Flexicar Fuenlabrada a la espalda y lograba situar el marcador en 41-31 colocando así la máxima ventaja de los locales. Pese al buen momento local, los palmesanos no le perdían en absoluto la cara al partido y, tras un momento de zozobra, lograban reencontrarse con el acierto y Bracey, especialmente acertado desde el triple, ponía el partido en 45-39 pero de nuevo Vitor Benite, desde el triple, ponía en ventaja a su equipo eanotando en dos ocasiones para poner el partido en un duro 51-41 con el que se llegaba al descanso.

Arrancaba el tercer cuarto y aunque los locales seguían acertados, la figura de Pedro Bombino emergía en la anotación tras una primera parte algo irregular para asumir protagonismo anotando cuatro puntos consecutivos que dejaban el duelo en 56-47. Anotaba posteriormente Lucas Capalbo y bajaba la diferencia a 56-49. Una nueva canasta de Pedro Bombino ponía el partido en 56-51 obligando a Iñaki Martín a parar el encuentro. El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma había salido más entonado al partido en este tercer cuarto pero un momento de leve desconexión ponía el partido en 65-55 obligando a parar el duelo a Pablo Cano para corregir errores. Salían los mallorquines plenamente convencidos de sus posibilidades y un parcial de 0-10 dejaba el duelo en empate a 65 pero Cam Martín con tres puntos volteaba de nuevo el marcador y los locales, con un Mateo Díaz tremendamente inspirado castigaban las perdidas mallorquinas y ponían el duelo en 72-65 a falta de los últimos diez minutos de partido.

Esos últimos diez minutos de encuentro ponían el partido cuesta arriba para un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que intentaba reducir distancias pero pagaba caras sus imprecisiones ante un Flexicar Fuenlabrada que castigaba sin piedad los fallos de los locales llegando a dejar el duelo en 82-70 obligando a Pablo Cano a parar el partido. Aparecían entonces Ribot y un omnipresente Manchón para poner el partido muy cuesta arriba para los de Pablo Cano que veían como su rival se colocaba con 89-74 en el marcador a falta de cuatro minutos y medio para el final. Los isleños no conseguían frenar las acometidas de un Flexicar Fuenlabrada y cerraba el partido con 99-81 en el marcador.

Flexicar Fuenlabrada: Mateo Díaz (18), Vitor Benite (22), Dani Manchón (7), Álex Murphy (5), John Kasibabu (10). También jugaron: Vidarte (0), Rodríguez (3), Stolbetskiy 0), Rigot (19), Cam Martín (9), Belemene (6), Nikkarinen (0).

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (20), Lys Bracey (22), Osvaldas Matulionis (6), Jon Ander Aramburu (2), Pedro Bombino (10). También jugaron Laron Smith (4), Loïc Menuge (5) Jorge Martínez (0), Patrick Spencer (2), Brian Vázquez (10).

Parciales: 20-21, 31-20, 21-24, 27-16.

Árbitros: Quintas Álvarez, Remisa Tramuns y Gallego Rodríguez. Señalaron técnica a Loïc Menuge y falta antideportiva a Lys Bracey. Sin eliminados por faltas personales.