Un español viviendo en Noruega saca a la luz la verdad del país: «Tienes problemas bastante graves»

Un español que vive en Noruega ha sacado a la luz la verdad de este país que está rodeado de mitos. Los países nórdicos, tienen todo lo necesario para hacernos descubrir una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. El mito de que se vive mejor quizás no sea del todo real, sino que sea, justamente eso, un mito que hace que vivamos pendientes de un país que quizás no es tan agradable como parece.

Este vídeo se ha hecho viral en redes sociales, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que llega y en las distintas cosas que están llegando a nuestro día a día. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un país que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves es ver estos vídeos antes de decidirse para ir en busca de esta verdad que rara vez aparece.

Saca a la luz la verdad del país

Noruega es un país que atrae a muchos españoles, hemos visto este lugar del mundo en los documentales y en las noticias. Siendo un referente con una serie de elementos que pueden acabar cayendo a la misma velocidad que descubramos la verdad de este país.

En España se vive muy bien, aunque nos quejemos más de lo que realmente sería necesario. Vivimos pendientes de otros países que tienen formas de vida distintas, aunque nos puede interesar cobrar más a final de mes, no es lo más importante.

Aunque se cobre bien, debemos también tener en cuenta qué es lo que se paga. Además del tipo de vida que queremos tener en cuenta, por lo que, al final lo que necesitamos es empezar a prepararnos para darlo todo, empezando por un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Salir de España para empezar a trabajar fuera, es algo que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Tocará ver más allá de lo que tenemos por delante y de cómo empezar a prepararnos para dar ese paso. No todo es tan bonito como se ve.

Noruega es un país que atrae a muchos jóvenes, en especial con unos sueldos buenos en casi todos los trabajos. Eso sí, si los comparamos con lo que se gana en España. Pero cuidado, estos sueldos, pueden ser la excusa para dar este paso hacia el futuro que necesitamos.

Este español advierte de que no se puede ir a Noruega sin tener un contrato de trabajo. Llegar y buscarse la vida no es una opción, a no ser que se quiera acabar con los ahorros, algo que no tiene nada que ver con lo que realmente necesitamos, sino todo lo contrario.

Estaremos ante un tipo de país que ofrece grandes sueldos, pero cuidado, porque vivir allí no es nada fácil. Teniendo que gastar una gran cantidad de dinero que puede ser lo que nos haga obtener unos resultados negativos, es decir, en lugar de ganar dinero, gastaríamos de más.

Lo que realmente necesitamos es conseguir es ese dinero que quizás nos acabe costando más de la cuenta. No sólo debemos empezar a cuidar una serie de detalles financieros, también salir de casa tiene un precio y en especial por lo que parece en lo que realmente puede acabar siendo lo que nos haga replantearnos dar este paso.

En Noruega no existe la costumbre de salir a tomar algo después de trabajar o de ir a hacer un aperitivo. Son mucho más caseros, por lo que, debemos olvidarnos de aprovechar el día hasta la noche, aquí llega mucho antes, por lo que, quizás debemos dejar de pensar en este viaje que puede acabar siendo lo que realmente nos haga salir de una zona de confort que puede ser determinante.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver qué nos depara este cambio de ciclo que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado ese momento de poner en una balanza lo que hay en un lugar y en otro, en España se vive muy bien, pero cuidado, porque si te mueves en una dirección distinta, podrás empezar a ver llegar una cierta intuición. Noruega es quizás un buen país de vacaciones, pero para vivir, debemos renunciar a mucho más de lo que parece. El dinero puede llegar, pero también irse directamente con unos gastos enormes, de un país en el que los sueños se pueden convertir en una pesadilla si vamos sin ahorros, ni un buen contrato.