Estos son los mejores productos para dominar tu melena rebelde en verano

Da igual el tipo de pelo que tengas: liso, rizado, grueso, largo, corto… porque cuando llega el verano todos tienen algo en común: el frizz. Es esa melena con aires playeros y veraniegos que también se toma vacaciones y escapa del control de las planchas y secadores. Culpa de este resultado es la humedad, el secado de pelo… podemos intentar señalar a mil factores que nos rodean, pero quizá lo más productivo sea buscar esos que nos ayudan a solucionarlo. Por eso, hemos seleccionado para ti los productos antifrizz y que te ayudan a domar tu cabello que hemos probado y que hoy forman parte de nuestro neceser de verano.

En verano tomamos decisiones que muchas veces no son las más acertadas para la salud y apariencia del cabello. En gran parte de las ocasiones, la decisión parte por simplificar la rutina de cuidado, dejando el cabello más expuesto a los agentes externos que dañan su salud, tales como el sol o la propia humedad. Pero para cuidar el frizz no es cuestión de añadir más pasos y complicaciones, sino de saber cuáles son los que mejor te van a ir y aplicarlos a tu rutina. En esta selección, te proponemos desde productos para el día a día, hasta tratamientos más elaborados para que seas tú quien decide cuál de ellos tiene mayor cabida en tu rutina.

Dream Coat Supernatural, de Color WOW

Este producto es uno de nuestros favoritos, tanto por su resultado como por la duración del efecto. Consigue alisar, nutrir y dar brillo al cabello sin apelmazarlo. Y aplicarlo es igual de sencillo: después de cada lavado, divide el pelo en secciones, rocía el producto, péinalo y sécalo con el secador, ya que sus partículas son termoactivas y necesitan calor para empezar a actuar. Una vez lo tengas aplicado, el efecto te durará entre 3 y 4 lavados.

Moroccanoil Treatment

Este producto es perfecto para las personas que tienen en cabello grueso, uno de los más complicados a la hora de conseguir que la melena no tome su propio ritmo este verano. Aporta brillo y reduce muchísimo el encrespamiento gracias a su fórmula de aceite capilar multifuncional con aceite de argán.

Redken Frizz Dismiss Rebel Tame

Esta crema de Redken ayuda a peinar el cabello sin apelmazarlo. Con su formato en crema y sin aclarado es perfecta para aplicar de forma sencilla con el cabello húmedo y, además, te ayudará a controlar el frizz, a desenredar el cabello y a protegerlo del calor de las herramientas de peinado, puesto que protege hasta 232 °C de temperatura.

Garnier Fructis Sleek & Shine Anti-Frizz Serum

Si entramos en la relación calidad/precio de los productos, una de las sorpresas del mercado es el Garnier Fructis Sleek & Shine Anti-Frizz Serum. Sorprende por su relación eficacia/precio. Formulado con aceite de argán y queratina vegana, mejora la textura del cabello, proporcionando un aspecto mucho más brillante y sedoso.

TIGI Bed Head Hair Stick

Cuando quieres optar por un recogido parece que no va a haber ningún tipo de problema en controlar el cabello, hasta que salen los baby hairs. Si quieres controlarlos sin que se note, la cera en stick TIGI Bed Head Hair Stick elimina el encrespamiento a la vez que cuida de tu cabello. Un todo en uno épico para conseguir que la melena se quede controlada.

Ziaja Argán Serum Capilar Suavizante

Ziaja encuentra entre su cartera de productos un sérum capilar suavizante con aceites de argán y de camelia, dos productos que no solo tratan el encrespamiento, sino que refuerzan el cabello. Para notar su efecto solo tienes que aplicar 1 o 2 gotas de sérum en las manos y masajear el cabello húmedo o seco, especialmente las puntas, y peinar.