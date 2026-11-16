El fenómeno Daniella Bustamante es toda una realidad. Desde que la hija de Paula Echevarría y David Bustamante alcanzara la mayoría de edad —o incluso antes—, su nombre copó numerosos titulares y es que la vida de la joven interesaba y mucho —y no solo en los medios de comunicación—. Consciente de la repercusión mediática que iba a tener al cumplir los 18, Daniella decidió dar un paso al frente y abrirse las redes sociales para que el impacto fuera menor. Quizás una estrategia más que acertada por parte de sus padres, que nunca han escondido a Daniella, que promete ser una de las influencers más reconocidas del panorama.

Paula Echevarría se pronuncia sobre el fenómeno Daniella

Cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, Daniella Bustamante dio un paso al frente ante los medios. La joven decidió acompañar a su madre a un evento de que era embajadora. Y no solo eso, también decidió posar ante las cámaras y dar declaraciones en el micrófono de Javi Hoyos. Toda una prueba de que su puesta de largo mediática estaba a punto de comenzar.

Por ello mismo, y porque se interesa mucho por el mundo de las redes sociales —donde además ya cuenta con representación—, Daniella decidió estudiar Marketing en ESIC, tal y como pudo conocer recientemente COOL. Esta carrera, en un futuro cercano, le dará a Bustamante herramientas técnicas además para seguir su profesión en el universo 2.0.

Además de destacar por su natural y cercano contenido en redes sociales, lo cierto es que su impulso mediático vino dado por su apellido. De hecho, antes de conocerse que podría fin a su anonimato, sus progenitores pidieron respeto hacia Daniella, que hasta ahora ha gestionado muy bien su impacto entre el público más joven.

Precisamente, sobre este impacto se ha pronunciado su madre, Paula Echevarría, que tímidamente ha hecho un balance de los primeros meses de su hija como creadora de contenidos. «Bueno, poco a poco. Va poco a poco…», ha comenzado diciendo a ¡Hola! Por su parte, la actriz ha querido destacar las cualidades de su hija, que le permiten estar tranquila en cuanto a la exposición mediática de la joven: «La veo bien, sé quién es ella y me gusta mucho cómo es. Eso no me genera nervios…». La de Cangas de Onís quiere que su primogénita, ante todo, y tal y como ha explicado en el medio citado, es que tenga los pies en la tierra y que «no se le dé demasiada importancia».

Así, mientras Daniella continúa dando sus primeros pasos en el universo digital, Paula Echevarría observa con orgullo, pero también con cierta cautela, esta nueva etapa de su hija. Y es que, aunque la joven parece desenvolverse con soltura ante las cámaras y en las redes sociales, la actriz es consciente de que la popularidad también tiene su cara menos amable. Un escenario en el que Daniella tendrá que aprender a gestionar tanto los elogios como las críticas, siempre con el respaldo de sus padres, que hasta ahora han tratado de proteger su intimidad sin frenar sus inquietudes profesionales.