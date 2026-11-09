Daniella Bustamante ya tiene quien la lleve a casa después de clase: sale de la universidad con un amigo y se sube a su Golf

Al comienzo de este curso, Daniella Bustamante iniciaba su etapa universitaria en ESIC University, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde estudia Marketing y Relaciones Públicas. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante compartió entonces con sus seguidores las dificultades para llegar al campus: «Mi universidad está muy cerca en coche, muy lejos en transporte público y tengo que ir en transporte público». También adelantó que tenía previsto apuntarse a la autoescuela y sacarse el carné al terminar el curso. Sin embargo, parece que ha encontrado una solución provisional: estos días hemos visto cómo uno de sus amigos la llevaba a casa en coche, así que, de momento, tiene quien le facilite los desplazamientos.

Una universidad que, además, comparte con otra joven cuyo apellido también despierta interés mediático: Carlota Sánchez, hija menor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Begoña Gómez. Ambas estudian en ESIC University, un centro privado situado en Pozuelo de Alarcón, aunque han elegido titulaciones diferentes.

El 17 de agosto de 2008 nacía Daniella Bustamante Echevarría, fruto de la relación entre la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante. Desde entonces, su nombre ha estado inevitablemente ligado a dos de los rostros más populares del panorama artístico español. A pesar de ello, sus padres siempre han procurado preservar su intimidad y mantenerla al margen de las cámaras. Tras más de una década juntos, ambos tomaron caminos separados, pero han mantenido una relación cordial en la que el bienestar de su hija ha sido siempre una prioridad.

Durante su infancia y adolescencia, Daniella apenas ha protagonizado apariciones públicas. Una discreción que comenzó a cambiar con su mayoría de edad y, especialmente, con su graduación, momento en el que empezó a mostrarse con mayor naturalidad ante sus seguidores. Desde entonces, sus redes sociales se han convertido en una ventana a esta nueva etapa, en la que comparte algunos de sus planes, sus estilismos y hasta sus conocidos vídeos de get ready with me.

La nueva etapa universitaria de Daniella Bustamante junto a su grupo de amigos

Lejos de apostar exclusivamente por el mundo de las redes sociales, Daniella ha decidido continuar con su formación académica. La joven ha comenzado un grado universitario de Marketing y Relaciones Públicas en ESIC, una institución ubicada en Pozuelo de Alarcón. Una elección con la que demuestra que, más allá de la popularidad de sus apellidos y de la creciente atención que despierta en el entorno digital, también quiere construir su propio recorrido profesional.

En las imágenes en exclusiva a las que ha tenido acceso este medio podemos descubrir algunos de sus estilismos para acudir a clase, pero también cómo se desenvuelve en esta nueva rutina. Daniella parece haber encontrado un grupo de amigos con el que comparte buena parte de su jornada universitaria. Las fotografías reflejan complicidad, conversaciones y muchas sonrisas. Una estampa que permite comprobar que está disfrutando de esta etapa y que ha encontrado en sus compañeros una buena compañía para afrontar el comienzo de su vida universitaria.

Al finalizar las clases, las imágenes dejan otro detalle que llama la atención. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante sale del centro acompañada de uno de sus amigos y ambos se dirigen a un Volkswagen Golf en el que se marchan juntos. Una escena cotidiana que adquiere especial significado si tenemos en cuenta algo que la propia Daniella había contado hace unos meses sobre sus planes para conseguir el carné de conducir.

El carné de conducir, una de sus asignaturas pendientes

El pasado mes de septiembre, Daniella compartía con sus seguidores que tenía previsto comenzar las clases en la autoescuela. La joven explicaba que quería sacarse el carné para ganar autonomía en sus desplazamientos y organizar mejor sus jornadas. En uno de sus vídeos reconocía: «Voy a empezar ya dentro de poco en la autoescuela».

Eso sí, también era consciente de que conseguir el permiso de conducir podía llevarle más tiempo del que esperaba. «Igual me saco el carné cuando se acabe el curso y me tengo que hacer todo el año en bus», comentaba con humor. Una reflexión que dejaba entrever que ya estaba buscando alternativas para poder compatibilizar sus estudios con sus rutinas.

Ahora, las imágenes junto a uno de sus compañeros y el Volkswagen Golf muestran que, al menos en esta ocasión, ha contado con otra opción para regresar a casa. Una solución puntual que le ahorra un viaje en transporte público de más de 1 hora desde su casa, hasta la puerta de la universidad.

A sus 18 años, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante está dando forma a una vida propia, con sus estudios, sus amistades y una presencia cada vez más activa en redes sociales. Su exposición pública ha aumentado, pero lo está haciendo de manera progresiva y manteniendo ese perfil discreto que ha caracterizado buena parte de su infancia. Una nueva generación de rostros conocidos que empieza a escribir su propia historia, más allá de los apellidos con los que llegó al mundo.