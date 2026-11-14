Dónde vive Jordi Wild: el refugio catalán desde el que entrevista a políticos, entre calles medievales y joyas góticas

Jordi Wild es uno de los creadores de contenido más conocidos de España. Su popularidad no ha dejado de crecer desde que comenzó su trayectoria en YouTube en 2013, pero ha sido especialmente su pódcast, The Wild Project, el que le ha permitido dar un salto de audiencia. Sus entrevistas a personajes de distintos ámbitos, entre ellos políticos, deportistas, escritores y otras figuras públicas, han despertado el interés de millones de espectadores. Este éxito también ha hecho que muchos se pregunten cómo es su vida lejos de las cámaras y, sobre todo, dónde vive Jordi Wild. La respuesta está en Cataluña, concretamente en Manresa, la ciudad en la que nació y desde la que desarrolla buena parte de su actividad profesional.

Manresa, la ciudad a la que siempre regresa Jordi Wild

Situada en el centro de Cataluña, a unos 60 kilómetros de Barcelona, Manresa es la localidad que ha marcado la vida del creador de contenido . Allí nació en 1984, con el nombre de Jorge Carrillo de Albornoz Torres, y allí mantiene su principal vínculo personal y profesional.

Su relación con la ciudad no siempre fue tan estrecha. En una entrevista concedida a Nació Digital, el propio Jordi Wild reconoció que durante su juventud tenía una percepción negativa de Manresa. La describía como una ciudad con poco ambiente y escasas oportunidades. Sin embargo, su visión cambió después de vivir fuera durante una temporada. Con la distancia comenzó a echar de menos sus calles y reconoció que había aprendido a valorar especialmente el casco antiguo y el entorno de La Seu.

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Una ciudad medieval con mucho que descubrir

Manresa es la capital de la comarca del Bages y cuenta con un patrimonio histórico que la convierte en uno de los destinos más interesantes de la Cataluña central. Uno de sus grandes símbolos es la basílica de Santa María, conocida popularmente como La Seu . Este templo gótico, cuya construcción comenzó en 1328, domina el paisaje urbano desde el Puigcardener y constituye una de las grandes joyas arquitectónicas de la localidad.

Otro rincón especialmente atractivo es la calle del Balç , una vía medieval estrecha y sinuosa que conserva parte de la estructura urbana del siglo XIV. Sus pasadizos y construcciones permiten hacerse una idea de cómo era la vida en la ciudad durante aquella época. También destaca la Cueva de San Ignacio , un espacio religioso vinculado a Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que según la tradición encontró allí un lugar de recogimiento espiritual.

Desde Manresa, al mundo entero con ‘The Wild Project’

La ciudad catalana también es el escenario desde el que Jordi Wild ha desarrollado uno de sus proyectos más exitosos. The Wild Project nació en 2020 como una iniciativa de entrevistas y conversaciones de larga duración y terminó convirtiéndose en uno de los pódcast más populares en español.

Por su estudio han pasado personalidades de ámbitos muy diversos, en un formato que combina actualidad, entretenimiento, ciencia, deporte y sociedad. El programa cuenta, además, con una versión de tertulia dedicada a comentar diferentes acontecimientos.