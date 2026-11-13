Así es el Ford Mustang que conduce Jordi Wild: un descapotable de más de 60.000 euros y hasta 500 CV

Jordi Wild es uno de los creadores de contenido más conocidos de España y ha conseguido convertir The Wild Project en uno de los pódcast de referencia del mundo hispanohablante. Su popularidad le ha llevado a entrevistar a personalidades de ámbitos muy diferentes, entre ellas, hoy viernes 13 de noviembre, a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, pero más allá de su faceta como comunicador, el catalán también es un apasionado del mundo del motor. Entre los vehículos que ha mostrado en sus redes sociales destaca un espectacular Ford Mustang de última generación, un deportivo de color naranja y carrocería descapotable que no pasa precisamente desapercibido. Un modelo que combina la estética musculosa de los grandes clásicos estadounidenses con tecnología actual y unas prestaciones que pueden alcanzar los 500 CV de potencia.

El Ford Mustang naranja con el que Jordi Wild presume de coche

«Un poco de postureo con mi carro antes de empezar las vacaciones». Con estas palabras acompañaba Jordi Wild la publicación con la que presentaba su nuevo coche en Instagram en verano. El youtuber compartía un total de seis fotografías en las que posaba junto a un Ford Mustang naranja, un deportivo de líneas musculosas que destaca especialmente por su llamativa carrocería descapotable.

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores y ya acumula más de 180.000 me gusta. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el vehículo pertenece a una de las familias de deportivos más reconocibles de la industria del automóvil. Además, el color elegido por el creador de contenido hace que su nueva adquisición resulte todavía más llamativa.

Jordi Wild ha apostado por la séptima generación del Mustang, conocida internamente como S650, una actualización del mítico deportivo estadounidense que llegó al mercado en 2024. Aunque mantiene buena parte de la personalidad estética que ha convertido a este modelo en un icono, incorpora importantes novedades tanto en el apartado tecnológico como en el mecánico.

Así es el Ford Mustang de séptima generación

El Ford Mustang es uno de esos coches que no necesitan demasiadas presentaciones. Su historia comenzó en 1964 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los deportivos más reconocibles del fabricante estadounidense. A lo largo de sus siete generaciones ha experimentado numerosos cambios, aunque siempre ha conservado algunos de sus rasgos más característicos: una carrocería de aspecto musculoso, un frontal imponente y una silueta deportiva.

La versión que ha elegido Jordi Wild mantiene precisamente esa esencia. El modelo presenta unas dimensiones considerables, con 4,81 metros de longitud, 1,92 metros de anchura y 1,39 metros de altura. Su presencia sobre el asfalto está marcada por los pasos de rueda, las líneas marcadas de la carrocería y una característica toma de aire en el capó.

En el caso del youtuber, además, la configuración descapotable añade un atractivo especial. Se trata de una alternativa pensada para disfrutar de la conducción al aire libre, especialmente durante los meses de buen tiempo.

Un interior tecnológico con dos grandes pantallas

Aunque su exterior conserva ese aspecto clásico que caracteriza al Mustang, el interior de la generación S650 apuesta por una imagen mucho más tecnológica. El habitáculo incorpora dos pantallas contiguas que concentran buena parte de las funciones de información y entretenimiento del vehículo.

La primera, situada frente al conductor, tiene 12,4 pulgadas y funciona como cuadro de instrumentos digital. A su lado se encuentra una segunda pantalla de 13,2 pulgadas destinada al sistema multimedia, desde el que se pueden gestionar diferentes funciones del coche.

El espacio interior también está pensado para ofrecer comodidad durante los desplazamientos. Tanto el conductor como el acompañante cuentan con un habitáculo amplio, mientras que la disposición de los elementos busca combinar la experiencia de conducción deportiva con las necesidades de un vehículo que también puede utilizarse para viajar.

Los motores del Ford Mustang: hasta 500 CV de potencia

Uno de los aspectos más interesantes del coche de Jordi Wild se encuentra bajo el capó. La séptima generación del Ford Mustang ofrece diferentes alternativas mecánicas, con potencias que permiten adaptarse a distintos perfiles de conductores.

La gama contempla tres posibilidades. La primera corresponde a un motor de cuatro cilindros capaz de desarrollar 315 CV. Por encima se encuentra el Mustang GT, una de las versiones más reconocibles de la familia, que equipa un motor V8 atmosférico de 5,0 litros con una potencia aproximada de 480 CV.

La opción más deportiva es el Mustang Dark Horse, que eleva las prestaciones hasta los 500 CV. Esta variante está especialmente orientada a quienes buscan una experiencia de conducción más radical y unas prestaciones superiores.

Eso sí, las fotografías compartidas por Jordi Wild permiten identificar el modelo y su configuración descapotable, pero no confirmar cuál de las motorizaciones equipa exactamente su unidad. Por tanto, no se puede asegurar que haya elegido la versión más potente de la gama.

¿Cuánto cuesta el Ford Mustang de Jordi Wild?

El precio es otro de los aspectos que conviene tener en cuenta al hablar de este deportivo. El Ford Mustang S650 cuenta con diferentes configuraciones y motorizaciones, por lo que su coste varía considerablemente dependiendo de la versión escogida.

Según las cifras recogidas por Auto Bild, la gama se mueve aproximadamente entre los 61.753 y los 78.054 euros. Una diferencia que responde a las prestaciones, el equipamiento y las características de cada variante.