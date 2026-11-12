Georgina Rodríguez estrena un coche de lujo de más de 200.000 euros con matrícula personalizada

Georgina Rodríguez vuelve a situarse en el foco de atención por una de sus adquisiciones más exclusivas. La modelo e influencer ha recibido un nuevo coche de lujo cuyo precio ronda los 200.000 euros, una cifra que refleja el nivel de prestaciones, tecnología y sofisticación de este vehículo. El automóvil destaca tanto por su diseño como por su equipamiento y se suma al garaje de alta gama de la pareja de Cristiano Ronaldo, conocida por su afición a los modelos más exclusivos del mercado. Un nuevo capricho sobre ruedas que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de la empresaria.

Un Range Rover de más de 200.000 euros y completamente personalizado

El vehículo pertenece a la quinta generación del Range Rover, identificada como L460, y destaca por su imponente carrocería y su estética elegante. La unidad que ha recibido Georgina luce un acabado exterior en color champán o dorado, combinado con el techo en un tono oscuro, grandes llantas de aleación y cristales traseros tintados. Una configuración que se aleja de las versiones más discretas y apuesta por una imagen especialmente llamativa.

Uno de los aspectos más particulares de esta adquisición es que la empresaria ha seguido de cerca el proceso de personalización. Según se ha contado en televisión, el encargo se realizó a principios de julio y la entrega se demoró alrededor de cuatro meses porque Georgina habría cambiado varias veces de opinión sobre el color definitivo. Finalmente, se decantó por el tono champán que luce ahora el vehículo.

Un interior pensado para viajar con el máximo confort

El lujo de este Range Rover no se limita a su exterior. El habitáculo está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción y viaje de alto nivel, con materiales de primera calidad, acabados cuidados y numerosas prestaciones tecnológicas.

Entre los equipamientos disponibles en las configuraciones superiores destacan los asientos delanteros eléctricos con hasta 24 movimientos, calefacción, ventilación y función de masaje. También puede incorporar plazas traseras Executive Class, concebidas para ofrecer un mayor espacio y comodidad a los pasajeros.

La tecnología tiene igualmente un papel protagonista. El modelo dispone del sistema multimedia Pivi Pro, con una pantalla táctil central de 13,1 pulgadas, climatización de cuatro zonas y retrovisor interior digital ClearSight. A ello se añaden diferentes asistentes a la conducción y, dependiendo de la configuración, un equipo de sonido Meridian Signature.

Otro de sus atractivos es la suspensión neumática electrónica, que permite adaptar la altura del vehículo a las condiciones del terreno y facilita el acceso al habitáculo. También incorpora tracción total y el sistema Terrain Response 2, que ajusta distintos parámetros para mejorar el comportamiento sobre diferentes superficies.

Potencia para un todoterreno de más de cinco metros

El Range Rover L460 supera los cinco metros de longitud y combina unas dimensiones considerables con unas prestaciones propias de un vehículo de alta gama. Su oferta mecánica contempla diferentes alternativas, aunque no se ha confirmado cuál equipa exactamente la unidad de Georgina.

Entre las opciones disponibles figuran los motores diésel D300 y D350, con 300 y 350 CV, respectivamente, ambos con tecnología de hibridación ligera. También existen versiones híbridas enchufables P460e y P550e, que combinan un motor de gasolina de seis cilindros con otro eléctrico para alcanzar 460 y 550 CV.

Para quienes buscan todavía más potencia, la gama contempla una mecánica V8 de gasolina de 4,4 litros y 537 CV. Una alternativa que sitúa al todoterreno británico en un nivel especialmente elevado dentro de su categoría.

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Más de 200.000 euros y una matrícula con su nombre

El precio es uno de los aspectos que más interés ha despertado. En España, el Range Rover Autobiography parte de aproximadamente 179.150 euros, aunque el importe aumenta considerablemente al incorporar extras, motorizaciones superiores y diferentes opciones de personalización. En función de la configuración, puede superar los 200.000 euros.

En el caso de Georgina, las informaciones difundidas sobre su adquisición sitúan el desembolso por encima de esa cantidad. Además, habría pagado el vehículo al contado, sin recurrir a financiación.

Pero hay un detalle que convierte esta unidad en especialmente reconocible: la matrícula personalizada con su nombre. En el vídeo compartido en sus redes sociales aparece una placa con la inscripción Georgina, acompañada de una pequeña bandera de España. Se trata de un elemento decorativo, no de una matrícula oficial, ya que en España las identificaciones de los vehículos deben ajustarse al formato reglamentario.