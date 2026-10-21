¿Cómo consiguen las administraciones premiadas en la Lotería de Navidad camisetas de «vendido aquí» en 30 minutos?

Cada 22 de diciembre, las administraciones de lotería que reparten alguno de los grandes premios se convierten en el centro de atención. Cuando alguna es la afortunada de haber repartido uno de los premios grandes, todos los vecinos se acercan, llegan los periodistas y comienzan a descorcharse las primeras botellas de cava. Pero entre tanta alegría hay un detalle que suele pasar desapercibido: los loteros aparecen enseguida con unas camisetas blancas en las que puede leerse «Primer premio vendido aquí» o sencillamente «Vendido aquí». Lo curioso es que apenas han pasado unos minutos desde que los niños de San Ildefonso han cantado los números agraciados.

La rapidez con la que aparecen estas camisetas tiene una explicación y no depende de que los propietarios de las administraciones las tengan preparadas de antemano. Detrás existe un trabajo de organización de Loterías y Apuestas del Estado que permite repartir camisetas y carteles en muy poco tiempo. Esta práctica quedó documentada durante el sorteo de Navidad de 2019, cuando varios empleados del organismo público recorrieron Barcelona para entregar el material a los establecimientos premiados. En algunos casos, consiguieron llegar incluso antes que los propios loteros.

El secreto de las camisetas de «Vendido aquí» de la Lotería de Navidad

Cada vez que se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado organiza un dispositivo para hacer llegar este material a las administraciones que reparten los premios más importantes. Según explicó la agencia EFE durante el sorteo de 2019, el organismo distribuyó estratégicamente a varios trabajadores por distintas zonas para que pudieran desplazarse con rapidez hasta los establecimientos afortunados.

En Barcelona participaron alrededor de veinte empleados, encargados de cubrir diferentes puntos de la ciudad. Su objetivo era llegar a las administraciones en aproximadamente media hora, aunque en algunos casos tardaron bastante menos. Llevaban camisetas con los mensajes correspondientes a los premios y carteles para anunciar los números que habían resultado agraciados.

Uno de estos trabajadores explicó a EFE que su labor durante aquella jornada consistía precisamente en apoyar a los administradores. Mientras los responsables de los negocios atendían a los medios de comunicación y celebraban la noticia con sus clientes, el personal de Loterías se ocupaba de facilitarles el material publicitario. Las camisetas permiten identificar rápidamente los establecimientos donde se ha vendido un número premiado. Además, están también los carteles que cumplen una función parecida, ya que muestran los números agraciados y pueden permanecer expuestos en el local después del sorteo.

La administración de Barcelona que recibió las camisetas antes de que llegara su dueña

Uno de los ejemplos más curiosos ocurrió el 22 de diciembre de 2019 en la administración número 249 de Barcelona, conocida como El Mussol del Clot. El establecimiento, situado en la rambla de Guipúzcoa, había vendido 26 décimos del Gordo, correspondiente al número 26.590. En total, esos décimos repartieron 10,4 millones de euros entre los afortunados.

Su propietaria, Laura Puentes, se encontraba en Viladecans, a unos veinte kilómetros de Barcelona, cuando tuvo que desplazarse hasta el negocio. Al llegar, se encontró con numerosos periodistas esperando en la puerta y con un empleado de Loterías que ya había acudido para entregar las camisetas y los carteles. El trabajador había sido más rápido que la propia administradora y tuvo que esperar a que regresara junto a su familia. Una vez allí, Puentes y su marido se pusieron las camisetas con el mensaje «Primer premio vendido aquí». Poco después comenzaron las celebraciones y el cartel rojo con el número 26.590 quedó preparado para colocarlo en la entrada del establecimiento.

Una tradición de la Lotería de Navidad que comenzó en 2014

Aunque las camisetas parecen formar parte de la Lotería de Navidad desde hace muchísimo tiempo, su distribución organizada comenzó en 2014. Aquel año, Loterías y Apuestas del Estado incluyó en su campaña publicitaria la historia de Chelo, una lotera que abría su administración con una camiseta en la que podía leerse «Primer premio vendido aquí». La iniciativa tuvo buena acogida y el organismo decidió trasladarla a las administraciones reales. Eva Pavo, entonces directora de Comunicación y Marketing de Loterías, explicó que pretendían llevar a la calle el espíritu de aquella campaña y convertir las camisetas en una nueva tradición navideña. Su coste se incluyó en el presupuesto publicitario.

Para los loteros, anunciar que han repartido un premio también tiene interés comercial. Los establecimientos afortunados suelen recibir más atención y muchos jugadores buscan comprar sus décimos donde ya ha tocado anteriormente. Jorge Sánchez, responsable de la administración La Milagrosa de Cáceres, lo explicó en 2019 después de vender un décimo del tercer premio: quienes buscan la suerte suelen acudir a lugares donde ya se han repartido premios.

Eso no significa sin embargo, que un décimo tenga más posibilidades de resultar agraciado por comprarse en una administración premiada. Todos los números participan con las mismas probabilidades, independientemente de dónde se vendan. Lo que sí puede ocurrir es que un establecimiento conocido por repartir premios atraiga a más compradores y aumente sus ventas y un año más acabe mostrando la ya famosa camiseta.