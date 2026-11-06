Cómo comprar Lotería de Navidad online en Doña Manolita y cuánto cobran por gastos de envío

La administración de loterías Doña Manolita es una de las más icónicas y concurridas de España, especialmente cuando se acerca diciembre. Su popularidad crece año tras año, y las largas colas que se forman a su puerta para adquirir un décimo de la Lotería de Navidad son ya todo un símbolo. Su reputación como un lugar donde «puede tocar el Gordo» hace que sus números se agoten rápidamente. Sin embargo si no resides en Madrid o no planeas viajar a la capital, no te preocupes, porque aquí te explicamos cómo comprar tus décimos de la Lotería de Navidad 2026 online y sin necesidad de acudir presencialmente a la administración.

Adquirir la Lotería de Navidad en Doña Manolita en persona tiene sus ventajas y desventajas. Entre los aspectos positivos destaca el encanto de participar en una tradición tan arraigada y, por supuesto, la posibilidad de ganar el gran premio, que este año 2026 se sorteará el próximo 22 de diciembre, repartiendo millones entre los afortunados. No obstante, las interminables colas que se forman en esta famosa administración llevan a muchos a considerar alternativas más prácticas, como la compra online. Por ello, desde hace varios años, Doña Manolita ha ampliado su servicio a la venta por internet, permitiendo a cualquier persona adquirir sus números sin necesidad de enfrentarse a horas de espera. Gracias a esta opción, es posible comprar un décimo de la Lotería de Navidad desde cualquier lugar de España, con la misma validez que si se adquiriera en persona. Así, puedes asegurarte tu número favorito y participar en el sorteo sin salir de casa.

Comprar Lotería de Navidad 2025 online en Doña Manolita

Si quieres comprar la Lotería de Navidad en el punto de venta físico de Doña Manolita podrás encontrar esta administración en Madrid. , concretamente en la Calle del Carmen, 22. El horario de apertura es de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 20:30 de la noche. Es habitual ver cómo se forman grandes colas para comprar la Lotería de Navidad y los números suelen agotarse antes de que llegue el sorteo, así que no pierdas el tiempo dado que en el caso de que quieras saltarte toda esa cola, tienes también la opción de comprar tus décimos de forma online.

De hecho comprar la Lotería de Navidad online por Internet en Doña Manolita es más fácil de lo que parece. Lo único que tienes que hacer acceder a su página web oficial y seguir los pasos que se nos indican. Te mostramos aquí el paso a paso para que puedas hacerte con tu décimo en cuestión de minutos:

Comprar Lotería: el primer paso será pulsar en ‘Comprar Lotería’, dentro de los apartados para comprar lotería online en Doña Manolita. En la página web de la administración encontrarás la opción en el menú superior derecho. Verás que hay varias opciones, selecciona el sorteo Navidad 22/12/2026 para comprar tu décimo de Navidad. Escoge tus décimos: ¿cómo elegir número en Doña Manolita? Tienes dos opciones en este caso, o dejas que Doña Manolita escoja tus décimos, es decir, que sea al azar, o puedes escogerlo tú de forma manual. Ya dependerá de si buscas un número concreto o no. Finalizar compra: una vez tengas escogidos los números que quieres comprar, tendrás que añadir al carrito y finalizar la compra. Una vez estés en el final, te pedirán que te registres o que introduzcas tus datos para poder proceder a la compra, como en cualquier otra compra online. Pago de lotería en Doña Manolita: podrás pagar o bien con una tarjeta de crédito o débito o bien a través de una transferencia bancaria. Tú decides cómo quieres hacer el pago aunque los dos métodos son muy seguros. Te cobrarán gastos de envío.

Gastos de envío en compra online de Doña Manolita

Los gastos de envío en caso de comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita, para este año 2026, serán de seis euros en caso de que los envíos sean a Madrid, 10 euros si hablamos de un envío a la Península Ibérica y de 19 euros a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

¿Se puede pagar con tarjeta en Doña Manolita?

Una de las preguntas más comunes que se repiten entre quienes van a comprar Lotería de Navidad 2026 a Doña Manolita es si se puede pagar con tarjeta. Pues bien, debes saber que tanto si vas a comprar tu décimo de forma presencial como si lo vas a hacer online puedes pagar con tarjeta de débito o crédito.

En conclusión, Doña Manolita sigue siendo un referente indiscutible en la tradición de la Lotería de Navidad, atrayendo a miles de personas cada año tanto de forma presencial como online. Si bien visitar su emblemática administración en Madrid tiene su encanto, las largas colas y la posibilidad de quedarse sin número hacen que la opción de compra online sea una solución cómoda y práctica para muchos. Gracias a su página web, cualquier persona puede asegurarse su décimo desde cualquier parte de España, manteniendo la misma validez y seguridad que en la compra física.