Almeida eleva el pulso por la final del Mundial: «Es insultar a España si la final se juega en Marruecos»

José Luis Martínez-Almeida quiere que la final del Mundial 2030 se juegue en Madrid y cree que España debería replantearse su papel en la organización si la FIFA entrega a Marruecos el partido por el título. El alcalde defendió la candidatura del Santiago Bernabéu durante un acto llevado a cabo en la Puerta del Sol en la previa del encuentro que enfrentará en el Metropolitano a España e Inglaterra. Su prioridad es Madrid, aunque aceptaría que la final se disputara en Barcelona si ésa fuera la manera de mantenerla en nuestro país.

«Me parece que la final tiene que ser aquí», afirmó Almeida. El alcalde echó la vista atrás para recordar que la iniciativa de la candidatura partió de España y Portugal y que Marruecos se incorporó después. A partir de ahí, defendió que el peso de España en el origen del proyecto debe contar cuando se decida dónde se juega el último partido. Su otro argumento fue el recorrido reciente del fútbol español, desde los títulos mundiales de las selecciones masculina y femenina hasta el oro olímpico, la Eurocopa y los éxitos de las categorías inferiores.

El Bernabéu y los argumentos de Madrid

Almeida apoyó su defensa de Madrid en las infraestructuras, la experiencia de la ciudad en grandes acontecimientos deportivos y la evaluación de los estadios. El alcalde sostuvo que la FIFA había dado su mejor nota a Madrid y señaló al Santiago Bernabéu como el recinto mejor valorado, aunque también reivindicó el Metropolitano. A su juicio, si España reúne esas condiciones y tuvo un papel decisivo en sacar adelante la candidatura, tendría que pesar mucho en el reparto de los partidos.

Ahí llegó la respuesta más contundente. Preguntado por si España debería organizar el Mundial en caso de quedarse sin la final, Almeida dijo que habría que planteárselo. «Es insultar a España prácticamente, decirle que la final se va a Marruecos», afirmó. El alcalde situó así el debate en el papel que debería asumir España como anfitriona si el partido decisivo termina en otro país. Su planteamiento va más allá de la elección entre dos estadios. Cuestiona el reparto de responsabilidades y del protagonismo entre quienes comparten la organización.

Madrid primero y Barcelona como alternativa

Almeida estableció una distinción cuando le preguntaron por Barcelona. Como alcalde, se comprometió a defender la candidatura madrileña. Como alternativa, aceptó que el partido pueda jugarse en el Camp Nou si Madrid queda fuera. «Voy a defender la candidatura de Madrid, voy a defender que sea en España», explicó.

Su respuesta fija el orden de sus preferencias. Quiere la final en el Bernabéu y, si esa opción no prospera, prefiere que el encuentro se quede en España. La posibilidad de Barcelona, por tanto, merece un trato distinto al escenario de Marruecos, que es el que le llevaría a pedir que se revise la participación española en la organización.

La respuesta a Tuchel

El alcalde también fue preguntado por las palabras de Thomas Tuchel sobre el protocolo antirracismo antes del España-Inglaterra. Almeida dijo que desconocía los términos exactos en los que se había expresado el seleccionador inglés y aseguró que lo que encontraría en el Metropolitano serían unos 70.000 aficionados empujando a España. Recordó, además, que a los de Luis de la Fuente les bastaba un empate para acabar primeros de grupo.

«España no es un país racista», afirmó el alcalde. Después pidió a Tuchel que centrara su atención en Inglaterra. «Le diría al seleccionador de Inglaterra que se preocupe antes por su equipo que lo que pasa en España», añadió.