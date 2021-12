Mucho se ha hablado sobre el proyecto que Warner Bros tiene de llevar al cine un Superman negro con Michael B. Jordan o del proyecto del universo ya muerto que Zack Snyder tenía entre manos. Pero ¿qué ha pasado con los orígenes y la esencia del personaje? La primera cinta que Richard Donner filmó en 1978 era radicalmente contrapuesta a lo que ha estado generando la compañía con los superhéroes de Dc. Todas sus adaptaciones tienen un componente oscuro y dramático que se toma quizás, demasiado en serio así mismas. Un tema que el cineasta Matthew Vaughn ha querido comentar, mientras promociona su última película, The King’s Man: La primera misión.

Vaughn no es ningún no iniciado en el mundo superherocio, ya que es responsable de Kick-Ass y de la precuela mutante de X-Men: Primera generación. Antes de la versión de El hombre de acero que dirigió Zack Snyder, el cineasta londinense confesó haber presentado su propia idea para el extraterrestre de Krypton. Aunque esta no llegó a buen puerto, todavía piensa que es posible una nueva propuesta con Henry Cavill a la cabeza: “Sigo pensando que hay espacio para una nueva película de Superman, pero una película de Superman de verdad. Una colorida y divertida. No una oscura”.

Juntar a Superman con Batman ¿un error?

A pesar de que Mathew Vaughn estaba en esa entrevista con The Wrap para promocionar la precuela de Kingsman, el director continuó dando su opinión acerca del camino que había tomado Dc estos últimos años (se nota que le apasiona el tema): “Pensé que era un error poner el ambiente de Batman en el mundo de Superman (…) Son dos cosas distintas, no son relacionables de ninguna manera, en mi opinión”.

En cambio, Vaughn piensa que Wonder Woman sí que funcionó porque apostó por un modelo muy parecido al del Superman de Donner. De momento, el director tendrá que conformarse con colaborar con Henry Cavill en Argylle, una producción de espionaje para Apple Tv en la que también participan nombres como Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston y Samuel L. Jackson.