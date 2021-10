Hace algunos meses supimos que había rumores que situaban a Michael B. Jordan como el nuevo Superman que Warner quería lanzar al mundo. Anteriormente no tenía título y, ahora como recoge Deadline esta historia se denomina Val Zod. Si bien, Jordan se muestra reticente a asumir el papel protagonista, lo que es seguro es que producirá esta serie de HBO Max junto a Elizabet Raposo para el sello Outlier Society. Todavía sin protagonista, Val Zod ya cuenta con los guionistas Darnell Metayer y Joshe Peters.

Metayer y Peters han escrito tanto series de televisión como historias de la gran pantalla. Suyos son, trabajos como la última película de Transformers titulada Rise of the Beasts y pilotos televisivos como el de American Snow y el de la serie Hannibal. Además también se encargarán del guion de The Nola, la siguiente producción que dirigirá Sam Raimi, tras cerrar su regreso a Marvel con Doctor Strange y el multiverso de la locura.

Val Zod se unirá a esa lista de producciones heroicas del universo DC de HBO Max que busca competir con las recientes adaptaciones de Marvel en Disney Plus. Como por ejemplo la cinta de Blac Canary de Misha Green, que recupera su papel de Aves de presa y la Batgirl de Leslie Grace. Por su parte, Michael B. Jordan tiene una agenda algo apretada, pues tiene la mente puesta ya en Methuselah de Danny Boyle y en Creed III, el spin off de Rocky que en esta ocasión también dirigirá detrás de las cámaras.

Este Superman no es el que conocemos como Clark Kent, para entendernos Val Zod es un héroe de los cómics que se puso el manto del hijo de Jor-El, en el multiverso de Earth-2. Fue creado por Tom Taylor, Nicola Scott y Robson Rochoa. Posee exactamente los mismos poderes que Kal-El y en cierto momento de sus aventuras en el papel, lucha con una versión de la Tierra-2 en la que Darkseid le ha lavado el cerebro a Superman, aunque más tarde descubriríamos que este es un clon. El proyecto de Val Zod todavía no tiene ningún tipo de pronóstico en su producción, pero esta debería comenzar en algún punto de 2022.