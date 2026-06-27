Abascal advierte que Sánchez no está acabado: «Es un loco al volante que está dispuesto a cualquier cosa»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este sábado con dureza contra Pedro Sánchez durante el acto de presentación del Programa de Desregulación del partido, celebrado bajo el lema ¡Al grano! Una vida más fácil. En su intervención, Abascal ha asegurado que «hoy en España hay un loco al volante» y ha advertido de que el Ejecutivo «no está acabado» y que está «dispuesto a cualquier cosa», reclamando a todos los cargos públicos de Vox que permanezcan vigilantes ante lo que calificó de una situación política «crítica».

El acto ha reunido a la cúpula de la formación, con las intervenciones del secretario general Ignacio Garriga, el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación José María Figaredo, y los vicepresidentes autonómicos Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León).

Abascal ha afirmado que España se encuentra gobernada «por la traición a todos los intereses nacionales» y por «una corrupción galopante», señalando directamente al presidente del Gobierno. «Algunos no somos unos psicópatas como Pedro Sánchez, que le da igual todo. Sea verdad o mentira de todo lo que le acusan, yo no aguantaría», ha señalado, en alusión a los múltiples casos judiciales que rodean al Ejecutivo. El presidente de Vox ha contrapuesto esa actitud a la de quienes, según él, sí tienen «sentimientos normales» y acusan el peso de las difamaciones y los ataques.

Abascal ha insistido en que el Gobierno de Sánchez «no está acabado» y en que está «dispuesto a cualquier cosa», por lo que ha pedido a todos los cargos públicos de Vox que demuestren desde las instituciones «que trabajamos por el bien común, que nos ocupamos de los problemas reales de la gente», frente a lo que ha descrito como una gestión entregada a «la traición» y la corrupción.

En paralelo al ataque al Ejecutivo, Abascal ha aprovechado el acto para dirigirse a los vicepresidentes autonómicos de Vox y recordarles que «llega la hora de la verdad, llega el momento de gobernar». Ha exigido «responsabilidad» a quienes asumen cargos ejecutivos y ha reclamado el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados con los socios de gobierno «sin ningún tipo de trampa y sin ningún tipo de dilación», dejando claro que la formación no dudará en abandonar los ejecutivos autonómicos si sus principios dejan de respetarse.

«Entre el poder para nada y respetar nuestros principios, estamos siempre con respetar nuestros principios, nuestros compromisos electorales y la confianza de la gente», ha afirmado. «Nosotros no estamos aquí para que cuatro compañeros se sienten en unos sillones. Estamos para respetar a la gente que ha confiado en nosotros», ha añadido.

La corrupción del PSOE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha subrayado que el partido mantiene su compromiso con la defensa de la prioridad nacional frente a las políticas de inmigración masiva y la «corrupción institucionalizada del Partido Socialista». Garriga ha recordado que VOX está personada en más de 80 procedimientos judiciales contra responsables del PSOE y ha asegurado que la formación continuará impulsando medidas de seguridad, vivienda, empleo y reducción de impuestos en Aragón, Castilla y León y Extremadura, demostrando que «es posible gestionar los recursos públicos con sentido común y eficacia».

Por su parte, el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, ha presentado el programa de más de 200 páginas con medidas concretas para eliminar trabas administrativas, simplificar procedimientos y recuperar la competitividad de España. Figaredo ha denunciado que la burocracia impuesta por el Gobierno ha convertido a los españoles en «gestores administrativos» en lugar de dejarles dedicarse a producir y trabajar. «Una España mejor, una España más fácil y una España más sencilla es posible. Solo hace falta voluntad política», ha concluido.