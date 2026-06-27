El programa de Vox para hacer España «más fácil»: menos trabas, menos impuestos y más competitividad

Vox ha presentado este sábado su Programa de Desregulación, bautizado como ¡Al grano! Una vida más fácil, una propuesta de más de 200 páginas con medidas concretas para eliminar las trabas administrativas que, según ha denunciado la formación, asfixian a trabajadores, autónomos, agricultores, empresas y familias. El acto ha contado con la participación del presidente del partido, Santiago Abascal; el secretario general, Ignacio Garriga; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo; y los vicepresidentes autonómicos de Aragón, Castilla y León y Extremadura.

El encargado de detallar el contenido del programa ha sido Figaredo, quien ha denunciado que la acumulación de normativas y procedimientos impuesta por sucesivos gobiernos ha convertido a los españoles en «gestores administrativos», impidiéndoles dedicar su tiempo y sus recursos a producir y trabajar. Según Vox, el objetivo del programa es revertir esa situación recuperando la rentabilidad y la competitividad de España mediante la simplificación de trámites y la reducción de la carga fiscal y regulatoria.

Figaredo ha subrayado que el documento recoge propuestas detalladas para simplificar procedimientos en ámbitos que afectan directamente al día a día de los ciudadanos: desde la apertura de negocios y la contratación laboral hasta los trámites agrícolas y las licencias de actividad. Según el portavoz de Economía de Vox, la burocracia acumulada no es un fenómeno neutro, sino el resultado de «una maraña de papeleos» que beneficia a la administración a costa de la libertad y la productividad de los españoles. «Solo hace falta voluntad política», ha concluido.

El programa contempla asimismo medidas de reducción de impuestos y de protección de la industria, el campo y la familia, con el objetivo de que España recupere posiciones en competitividad dentro de la Unión Europea. Vox defiende que sus gobiernos autonómicos en Aragón, Castilla y León y Extremadura ya han demostrado que «es posible gestionar los recursos públicos con sentido común y eficacia».

Los vicepresidentes se comprometen

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha sido el más contundente al describir el alcance de las medidas previstas en su comunidad. «Vamos a meter la motosierra y la tijera y esto va a acabar enseguida», ha afirmado, en alusión a la complejidad administrativa que, según ha denunciado, sufren agricultores y emprendedores aragoneses. Nolasco ha asegurado que la desregulación será una prioridad inmediata en la gestión autonómica de VOX.

Por su parte, el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández, ha calificado el acto de «insólito, casi revolucionario», al suponer el inicio del cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos. «Lo que estamos haciendo hoy aquí es empezar a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer», ha afirmado, defendiendo que menos burocracia equivale a «más prosperidad y mucho menos dolores de cabeza». Carlos Pollán, vicepresidente de Castilla y León, ha cerrado el acto con un mensaje rotundo: «Desregulación hasta el final y prioridad nacional hasta el final».

Los españoles, «primeros en la cola»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha enmarcado el programa de desregulación dentro de la estrategia más amplia del partido, que incluye la defensa de la prioridad nacional frente a las políticas de inmigración masiva y la lucha contra la «corrupción institucionalizada del Partido Socialista». Garriga ha recordado que Vox está personada en más de 80 procedimientos judiciales contra responsables del PSOE y ha insistido en que el compromiso de la formación es garantizar que «los españoles sean los primeros en la cola para ayudas sociales y servicios», protegiendo la industria, el campo y la familia.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado el acto para dirigirse a los vicepresidentes autonómicos y recordarles que «llega la hora de la verdad, llega el momento de gobernar». Abascal ha exigido el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados con los socios de gobierno «sin ningún tipo de trampa y sin ningún tipo de dilación» y ha advertido de que Vox no dudará en abandonar los ejecutivos autonómicos si sus principios dejan de respetarse. «Entre el poder para nada y respetar nuestros principios, estamos siempre con respetar nuestros principios», ha subrayado.