Detenido un joven por agredir a su madre y hermana tras una discusión doméstica en Camp Redó

Agentes de la Policía Local detuvieron en Palma el pasado sábado a un hombre de 26 años y nacionalidad nigeriana acusado de agredir a su madre y hermana tras una acalorada discusión. El arrestado está acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La intervención tuvo lugar en el barrio de Camp Redó durante la tarde del 24 de agosto, tras las llamadas de varios vecinos que alertaron al 092 por una fuerte discusión en una vivienda.

A su llegada, los agentes localizaron al presunto agresor fuera del domicilio. El joven reconoció haberse peleado con su hermana. Una vez dentro de la vivienda, tanto la madre como la hermana confirmaron a los agentes que el conflicto se originó por motivos domésticos y que el hombre había agredido físicamente a ambas mujeres.

La madre presentaba hematomas y arañazos visibles en un brazo, además de un ojo hinchado. Ambas víctimas aseguraron a los agentes que no era la primera vez que sufrían agresiones por parte del detenido y manifestaron su intención de presentar una denuncia.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones de menor gravedad en el ámbito familiar. Tras concluir las diligencias, fue puesto a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de su madre y su hermana, así como de mantener cualquier tipo de comunicación con ellas.