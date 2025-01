Donald Trump ha presionado este domingo al presidente de Colombia Gustavo Petro después de que se negara a permitir que dos vuelos procedentes de Estados Unidos con inmigrantes colombianos deportados aterrizaran en su país. En un principio, Estados Unidos había enviado este fin de semana dos vuelos de inmigrantes ilegales colombianos como parte del programa de deportaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Posteriormente, Petro los rechazó. El líder colombiano, ex terrorista del grupo M-19, fundado por comunistas y ex miembros de las FARC, justificó en redes sociales que Estados Unidos no puede «tratar a los migrantes colombianos como criminales». En cambio, posteriormente, Petro reculó y puso a disposición de los deportados su avión presidencial después de que Trump impusiera aranceles y restricciones de visados a Colombia tras la negativa de Petro de aceptar a los deportados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el domingo aranceles, restricciones de visado a Colombia y otras medidas en respuesta a la decisión de Petro después de que su gobierno rechazara dos vuelos militares estadounidenses que transportaban inmigrantes ilegales colombianos.

Trump explicó que las medidas eran necesarias, debido a que la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, «puso en peligro» la seguridad nacional de Estados Unidos. «Estas medidas son sólo el comienzo», escribió Trump en su plataforma de redes sociales. Después, el equipo de prensa de la Casa Blanca envió un comunicado a los periodistas con las medidas contra Colombia de Trump. «No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y el retorno de los criminales que forzaron a entrar en Estados Unidos», indició Trump.

Anteriormente, Petro destacó que su gobierno no aceptaría vuelos que transportasen inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos hasta que la administración Trump crease un protocolo en el que se los tratase con «dignidad».

🔴 #Atención | El Presidente @PetroGustavo dispone avión presidencial para el retorno digno de connacionales y liderará esfuerzos en la Asamblea Extraordinaria de la CELAC. pic.twitter.com/6ML5c8qjOp — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 26, 2025

Medidas contra Colombia de Trump

Tras la negativa del presidente de Colombia, ex miembro del grupo terrorista M-19, fundado por comunistas y ex miembros de las FARC, Trump dio orden de que se aplicase la siguiente respuesta: