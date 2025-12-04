Hugo Mallo condenado a pagar 7.000 euros por abuso sexual y otros 1.000 por daños morales

Hugo Mallo ya conoce su condena definitiva después de su abuso sexual a la mascota del Espanyol el pasado 24 de abril de 2019. El Magistrado del Juzgado de lo Penal número 21 de Barcelona decretó este lunes una multa económica para hacer frente a las penas impuestas con una fecha límite desde el día de la publicación de la sentencia.

El ex jugador del Celta, después de hacer el pasillo de saludos en el Espanyol-Celta, aprovechó para tocar los pechos de la mujer que estaba disfrazada de la mascota perica. Un hecho que rápidamente se convirtió en un escándalo después de que el caso saliera a la luz por la propia víctima en septiembre de 2024. Tres meses más tarde, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación del ex jugador y el tribunal ratificó la resolución del caso.

El siguiente paso ha sido establecer un plazo máximo de diez días para que Hugo Mallo detalle al juez cómo cumplirá su castigo y los plazos de pago o si decide solicitar un aplazamiento. Se estipuló que el jugador deberá abonar 7.000 euros durante los próximos 20 meses con una cuota diaria de diez euros. Eso sin incluir los costes del proceso judicial y los de la víctima en su totalidad, que también los deberá pagar el acusado.

Aparte, está obligado a indemnizar con otros 1.000 euros en concepto de daños morales que, en un principio, la denunciante donará al Espanyol como muestra de agradecimiento por ejercer en su defensa judicial y mediáticamente, según informa Diario As. Actualmente, Mallo se encuentra sin equipo después de quedarse sin equipo el pasado verano después de salir del Aris Salónica griego. Tampoco hay rumores de que vaya a tener un próximo movimiento, y menos después de haberse confirmado una sentencia judicial por abuso sexual que deja muy tocada su carrera profesional. El último paso: pagar las penas impuestas por el Juzgado de lo Penal número 19.