Hugo Mallo ha sido declarado culpable de abuso sexual cometido el 24 de abril de 2019 en el estadio del Espanyol, donde cometió dicho delito contra la persona que trabajaba como mascota del equipo perico. Cinco años después y tras la sentencia, Carme Coma, ha decidido dar la cara y romper su silencio. La mujer que denunció a Hugo Mallo por meter la mano por debajo del disfraz tocándole los pechos, ha hablado en varios medios de comunicación y ha explicado su versión de lo ocurrido.

La víctima cuenta que justo después del abuso «tenía muy claro que quería denunciar y lo hice el día después. Sentía ira, asco. Tocar el pecho podía parecer una gracieta, una broma que queda impune pero me dije es que no puede ser». Lo ha pasado mal, pero celebra que se haya hecho justicia: «Llevo cinco años con presión, vergüenza y miedo a que se supiera mi identidad porque soy una persona anónima. Estoy satisfecha porque por fin el juez ha acreditado que lo que a mí me pasó es veraz … Se ha hecho justicia», declaró en Onda Cero.

«Sé que el vídeo fue fundamental para la defensa. Aún delante de 20.000 personas y de cámaras, la gente dudaba de lo que había pasado», añade.. Y cuenta cómo ocurrió todo: «Me quedé en shock, lo intenté apartar y grité ‘cabrón’, pero nadie me escuchó porque estaba bajo el disfraz». Carme eplica que «llevo cinco años callada con medios detrás de mí para que hablara y no lo he hecho por respeto a mí y al proceso judicial pero ahora que se sabe la sentencia me pregunto ¿por qué me tengo que callar? ¿Por qué me tengo que esconder? Yo no he hecho nada malo».

Hugo Mallo, condenado

«En cierto modo me reconforta, me hace creer que la justicia tiene sentido y me ha ayudado a que alguien anónima, que no tenía la necesidad de pasar estos cuatro años, pero estoy satisfecha porque me he defendido con mis herramientas. Estoy satisfecha. Ha quedado claro bastante claro en la sentencia. Esto es lo que yo he denunciado. En ese momento me quedé en shock, lo intenté apartar y grité ‘cabrón’, pero nadie me escuchó porque estaba bajo el disfraz y en un estadio. Me dejó absolutamente chocada. No nos conocíamos de nada», cuenta en la Cadena Cope.

Carme Coma desvela también los problemas que tuvo y reconoció que nadie del entorno de Hugo Mallo, ni el propio jugador, había contactado con ella: «Al año y medio, el juzgado de Cornellá archiva el caso. Lo recurrimos y se vuelve a abrir el caso. Esto ha sucedido de verdad y soy una persona normal que está haciendo algo por hobby; en la vida pensé encontrarme en esta situación. Del entrono no ha habido nada. Me he planteado y lo he hablado y si la hubiera tenido en un principio, a lo mejor me lo hubiera replanteado. Pero tomé la decisión muy pronto, el día después. Escribí un mail de repulsa al Celta al Espanyol, que me ofreció ayuda desde el minuto cero, tanto personal como legal».