El puzzle por resolver de Montse Tomé en ataque

Montse Tomé tiene un problema que resolver de cara al partido de cuartos de final de la Eurocopa 2025. El once de España para ese duelo parecía bastante claro, hasta el lunes. Fue entonces cuando Esther González desataba las alarmas en la concentración, al no ejercitarse, algo que no haría tampoco el martes. La máxima goleadora del campeonato, marcando un total de cuatro goles en tres partidos, es seria duda para el viernes, independientemente de que llegue finalmente en buenas condiciones. Lo que abre un mundo de opciones para la seleccionadora.

Porque otra cosa no, pero recursos hay de sobra para suplir a Esther en ataque. La convocatoria de Montse Tomé cuenta con hasta cinco jugadoras que pueden jugar en la punta de lanza y cada una con características distintas. Toda una bendición para casos como el que se da ahora. Con la granadina entre algodones, la seleccionadora tendrá que tomar una decisión. En caso de que llegue, si arriesga con ella –que busca convertirse en la máxima goleadora de la historia de una Eurocopa– u opta por otra opción. Y en el caso de que no lo haga, cómo mueve las fichas en su ausencia.

A eso se suma que otra de las jugadoras importantes de este equipo aún no ha debutado, debido a los problemas físicos que arrastra. Se trata de Alba Redondo. La jugadora del Real Madrid tiene un aparatoso vendaje en su muslo derecho debido a unas molestias que se han prolongado en el tiempo y que, hasta el día de hoy, le han impedido jugar. Aunque se ejercita con el grupo, parece demasiado riesgo el sacarla al terreno de juego, aunque no sería descartable verla por fin unos minutos ante las helvéticas.

Por tanto, en ausencia de Esther, quedarían tres opciones naturales y otra cuarta a la que podría recurrir Montse Tomé. Las tres primeras pasan por Salma Paralluelo, que jugó de inicio contra Italia pero que no está teniendo todos los minutos que esperaba por el acierto de la goleadora andaluza; Cristina Martín-Prieto, que debutó unos minutos ante Portugal con gol y se convirtió en la principal baza para desatascar los partidos; y Lucía García, fija con Tomé, pero que ha perdido peso de forma clara en esta Euro, hasta el punto de no debutar aún.

Todas las variantes de Montse Tomé

La cuarta vía, quizá algo remota, sería la de utilizar a Claudia Pina como una especie de falsa nueve. La jugadora del Barcelona se ha convertido en pieza clave de este equipo, junto con Esther, por potencial goleador. Entre las dos han puesto fin a los problemas de puntería de la Selección y, como ha destacado la azulgrana, que marque muchos goles no quiere decir «que todo dependa» de ella, pero sí que ayuda y mucho. En ausencia de la andaluza, podría ser movida por Montse Tomé, abriendo la puerta en su posición a dos de las jugadoras que también están reclamando más minutos, como son Athenea o Vicky López.

La madridista produce un gol con España por cada 32 minutos que juega y viene de ser de las mejores contra Italia. Además, Vicky viene de ser una de las revelaciones y, tras entrar precisamente por Athenea en el extremo contra las azzurre demuestra que puede ser también un recurso de plenas garantías en las posiciones de ataque.