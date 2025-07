Claudia Pina: «Mentiría si dijera que no somos un equipo fuerte pero con un gol te vas a casa»

Claudia Pina ha comparecido ante los medios de comunicación en Lausana de cara al próximo partido de España en esta Eurocopa, donde se medirá a Suiza en cuartos de final. La Selección buscará el pase a semifinales en un partido que la delantera del Barcelona califica de «complicado», aunque ha reconocido que «mentiría si dijera que no somos uno de los equipos más fuertes». Eso sí, Pina ha destacado que, en las eliminatorias, cualquier error te deja fuera: «Te meten un gol y te vas a casa».

En este aspecto, la atacante ha destacado que no piensan en «favoritismos». «Mira cómo está Francia o Inglaterra, que es la vigente campeona. Son selecciones muy buenas. Suiza tiene un plus en casa. Quedamos selecciones muy buenas con un alto nivel», ha apuntado.

Pina ha irrumpido con fuerza en este equipo, después de años sin vestir la camiseta de España. Ahora, es prácticamente indiscutible para Montse Tomé: «Me encuentro con ganas de sumar, estamos haciendo un grupo muy bonito fuera del campo y es importante para que todo sea más ameno en estos días de concentración. Me siento a gusto, feliz y con ganas de aportar el máximo».

La jugadora se ha referido, precisamente, a todo lo que ha tenido que pelear por esperar una oportunidad que ha acabado llegando con los años: «Es complicado estar dándolo todo, que haya jugadoras por delante de ti. Hay que tener paciencia porque soy joven, había jugadoras con más peso en el equipo. En el Barça somos todas muy buenas y se decide todo por detalles».

En ese aspecto, ha lanzado un mensaje de grupo, para sus compañeras que están teniendo menos minutos durante esta Eurocopa: «Es importante también el grupo que hay, sentirte parte, aunque no tengas los minutos que te gustarían. Tener paciencia, aunque cada caso es un mundo. Yo decidí tener paciencia, seguir en el club de mi vida e intentaré seguir».

Claudia Pina sólo piensa en Suiza

Aunque sean favoritas, las españolas no piensan más allá que en los cuartos de final: «Son partidos que te la juegas absolutamente todo. Tenemos en la cabeza a Suiza. Sabemos que va a ser muy complicado. Va a estar el estadio lleno con toda su afición y jugamos por detrás en ese sentido. Es un reto para nosotras, ganar a la anfitriona y meternos en esas semifinales».

Claudia Pina ha hablado sobre las fortalezas de la Selección, destacando lo «competitivas» que son y el juego con el balón. «En ese sentido somos muy buenas, saber leer los espacios e ir a por todas e intentar marcar el mayor número de goles posibles», apunta.

Uno de los aspectos a mejorar por España es atrás, donde se le generan problemas al contraataque y a balón parado: «Somos una de las selecciones que menos ha encajado. Con nuestro juego, teniendo el balón, sometiendo al contrario… Tienen más ventajas saliendo a la contra y hacerte daño estando al ataque. Nosotras, es difícil que salgamos a la contra. Sabemos que hay que controlar esas acciones, tener las vigilancias bien y esto es fútbol, si te marcan tienes que intentar meter dos».

Sobre las anfitrionas, ha destacado a su centro del campo: «Es muy sólido, se complementan muy bien. Creo que podría hacerlo muy bien y arriba también tienen calidad». Además, ha hablado sobre el hecho de que Suiza, a pocos días de enfrentarse a España, haya cancelado el entrenamiento por un brote de gripe. «Espero que estén todas bien para competir de tú a tú en ese partido y que sea un show», ha señalado.

Sobre cómo es posible evitar este tipo de situaciones, Pina ha destacado que «son muchos días, tenemos días libres, te vienen a ver familiares…». Pese a ello, ha afirmado que tienen «cuidado» para poder «estar al 100% para competir», aunque es imposible controlarlo.

También ha reconocido que han ensayado penaltis, pero que espera no tener que llegar a una tanda ante las helvéticas: «Nos encanta chutar y estamos todo el día. No sé quién tiraría. Espero no llegar a ellos. Hemos practicado, pero no sé si estaré o no. Sólo pienso en salir el viernes, dar el máximo y cuando termine el partido, el equipo esté clasificado».

Esther y Alba Redondo, dudas ante Suiza

Pina es una de las futbolistas que apuntan al once titular ante Suiza, puesto que está en un increíble estado de forma. De ello ha hablado, puesto que no ha dejado de marcar tras regresar con la Selección, tras dos años de ausencia: «Me centro en jugar, desconecto de lo de fuera. Intento hacer el plan de partido, mi juego y es en lo que me centro. Lo que se dice fuera, no estoy muy atenta. Estos partidos he estado metiendo más goles, pero no significa que eso dependa de mí. Estamos viendo el gran rendimiento de mis compañeras. No hace falta que los goles los marque yo».

Queda la duda de saber quién acompañará a la futbolista del Barça en el ataque el próximo viernes, dado que Esther y Alba Redondo son duda por problemas físicos. «Están bien. Esther ha entrenado con cierta molestia, pero está bien y dependerá de Montse, de a quién quiera poner en el once», ha puntualizado.

Por último, ha hablado de su relación con Alexia Putellas, compañera tanto en el Barcelona como en la Selección: «Alexia desde el día uno me acogió muchísimo, siempre me ha ayudado dentro y fuera del campo. Han pasado muchos años y hoy tenemos muchas más fotos celebrando juntas y espero que puedan ser muchas más».