Condenado a 63 años de cárcel el entrenador de fútbol pederasta que abusó de 21 menores en Huelva

El hombre fue entrenador infantil y juvenil en un club de fútbol base femenino durante cinco años

entrenador fútbol huelva
El condenado, junto a las prendas intervenidas.
David García de Lomana

La Audiencia de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel a un entrenador de fútbol femenino de Huelva, en prisión provisional desde 2023, por abusar sexualmente de 21 menores aprovechando su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de sus víctimas. El pederasta trabajaba también como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva. La Fiscalía solicitó una pena de 147 años.

La sentencia de conformidad considera al condenado responsable de 31 delitos (con las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía): cinco de agresión sexual a menor de 16 años, 14 de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual, dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso.

Las penas impuestas oscilan entre seis años y tres años y nueve meses. Además, se han fijado órdenes de alejamiento de al menos 200 metros y prohibición de comunicación durante cinco años para 20 de las menores. Para la restante, el plazo es de diez años.

Aunque la suma de todas las condenas parciales supera los 63 años de cárcel, el límite de cumplimiento efectivo no puede exceder del triple de la pena más grave, según el Código Penal. Esto deja la pena en 60 años y 9 meses.

Los abusos

El hombre fue, de 2017 a 2022, entrenador en distintas categorías de un club de fútbol base femenino de Huelva. Durante estos años, aprovechándose de la autoridad y superioridad que le confería su cargo, accedía a los vestuarios y duchas de la menores, les propinaba, de forma habitual, «cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos» y les hacía «frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando en todo caso con ánimo libidinoso y sin el consentimiento» de las jugadoras.

A algunas de ellas las obligó a despojarse de la ropa interior para darles «masajes» con los que, según les decía, se recuperarían de molestias. Una vez desnudas, aprovechaba para tocarles los genitales y darles besos en distintas partes del cuerpo. También utilizaba excusas para entrar en los vestuarios y duchas y observar a las jugadoras, e incluso les regalaba ropa para que se desvistieran delante de él.

El 11 de enero de 2023, tras la primera denuncia, la Policía Nacional registró un despacho utilizado por el procesado. Los agentes intervinieron varias bragas –algunas propiedad de las víctimas–, dos cuchillas de afeitar, una crema y dos cajas con ropa interior femenina sin usar. El entrenador se ofrecía a depilar los genitales a las menores en forma de corazón, tal como reveló OKDIARIO.

Además de la prisión, deberá cumplir libertad vigilada de cinco años tras la condena y queda inhabilitado para ejercer, retribuido o no, como entrenador o monitor de actividades deportivas de menores, así como para cualquier actividad con contacto regular y directo con menores, por el tiempo de las respectivas penas.

