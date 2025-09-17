Condenado a 63 años de cárcel el entrenador de fútbol pederasta que abusó de 21 menores en Huelva

Aunque la suma de todas las condenas parciales supera los 63 años de cárcel, el límite de cumplimiento efectivo no puede exceder del triple de la pena más grave, según el Código Penal. Esto deja la pena en 60 años y 9 meses.

Los abusos

El hombre fue, de 2017 a 2022, entrenador en distintas categorías de un club de fútbol base femenino de Huelva. Durante estos años, aprovechándose de la autoridad y superioridad que le confería su cargo, accedía a los vestuarios y duchas de la menores, les propinaba, de forma habitual, «cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos» y les hacía «frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando en todo caso con ánimo libidinoso y sin el consentimiento» de las jugadoras.

A algunas de ellas las obligó a despojarse de la ropa interior para darles «masajes» con los que, según les decía, se recuperarían de molestias. Una vez desnudas, aprovechaba para tocarles los genitales y darles besos en distintas partes del cuerpo. También utilizaba excusas para entrar en los vestuarios y duchas y observar a las jugadoras, e incluso les regalaba ropa para que se desvistieran delante de él.

El 11 de enero de 2023, tras la primera denuncia, la Policía Nacional registró un despacho utilizado por el procesado. Los agentes intervinieron varias bragas –algunas propiedad de las víctimas–, dos cuchillas de afeitar, una crema y dos cajas con ropa interior femenina sin usar. El entrenador se ofrecía a depilar los genitales a las menores en forma de corazón, tal como reveló OKDIARIO.

Además de la prisión, deberá cumplir libertad vigilada de cinco años tras la condena y queda inhabilitado para ejercer, retribuido o no, como entrenador o monitor de actividades deportivas de menores, así como para cualquier actividad con contacto regular y directo con menores, por el tiempo de las respectivas penas.