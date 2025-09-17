Condenado a 63 años de cárcel el entrenador de fútbol pederasta que abusó de 21 menores en Huelva
El hombre fue entrenador infantil y juvenil en un club de fútbol base femenino durante cinco años
La Audiencia de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel a un entrenador de fútbol femenino de Huelva, en prisión provisional desde 2023, por abusar sexualmente de 21 menores aprovechando su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de sus víctimas. El pederasta trabajaba también como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva. La Fiscalía solicitó una pena de 147 años.
La sentencia de conformidad considera al condenado responsable de 31 delitos (con las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía): cinco de agresión sexual a menor de 16 años, 14 de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual, dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso.
Las penas impuestas oscilan entre seis años y tres años y nueve meses. Además, se han fijado órdenes de alejamiento de al menos 200 metros y prohibición de comunicación durante cinco años para 20 de las menores. Para la restante, el plazo es de diez años.