Iñaki Peña busca su reivindicación ante Flick

Iñaki Peña se mide este domingo al Barcelona de Hansi Flick con la camiseta del Elche en el Olímpico de Montjuic. El portero alicantino sigue siendo propiedad de la entidad azulgrana. Fue renovado a finales de agosto hasta 2029 y cedido al cuadro ilicitano durante esta temporada. Se ha ganado un puesto de titular en la portería de Sarabia y ahora reivindicar su figura ante el entrenador que el año pasado le quitó el puesto cuando brillaba en el Barça.

«Volver a un sitio donde has estado tantos años y has sido tan feliz… Fui con 12-13 años allí. Me he criado en Barcelona y he estado muchos años allí. He estado a gusto y compitiendo en uno de los mejores clubes del mundo. Y por el lado humano reencontrame con compañeros y con amigos con los que he estado mucho tiempo. También cuerpo técnico y staff. Será un partido muy especial», valoraba Iñaki Peña sobre su regreso a Barcelona de este domingo.

Fue uno de los culebrones del verano. Estaba claro que Iñaki Peña iba a salir del Barcelona, pero hasta los últimos días de agosto no se dio. El Barça le renovó hasta 2029 y lo cedió al Elche. El fichaje de Joan García para ser titular y la renovación de Szczesny le dejaron sin sitio durante el verano.

Y es que la temporada pasada de Iñaki Peña en el Barcelona fue una auténtica montaña de emociones. La lesión de Ter Stegen le dio la oportunidad de ser titular y lo hizo bastante bien. En algunos partidos brilló, como por ejemplo en el Clásico que el Barça gana 0-4 en el Bernabéu. Peña dejó la portería a cero y le hizo varias paradas a Mbappé.

Pero en la semifinal de la Supercopa de España, argumentando una tardanza a una charla técnica, Hansi Flick se lo cargó y ya no volvió a jugar más en todo el curso. Puso a Szczesny y ya no lo quitó. Fue un palo duro para Iñaki Peña porque su nivel no merecía que perdiese el sitio.

Ahora, ya en el Elche, aunque cedido, lleva varias buenas actuaciones en las últimas jornadas de Liga y este domingo en Montjuic busca su reivindicación ante Hansi Flick para demostrarle que su potencial sigue siendo muy alto. La última vez que visitó al Barça con otra camiseta lo hizo con el Galatasaray y sus paradas provocaron que el resultado fuera de empate a cero. Ese es el objetivo de Iñaki Peña en Montjuic para demostrar que puede volver a defender los colores del equipo donde se ha formado como futbolista.