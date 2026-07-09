Banco Santander ha financiado al sector agroalimentario español con 3.800 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con estos datos, la entidad consolida su apoyo a esta industria en un contexto marcado por la innovación, la modernización de explotaciones y las necesidades de liquidez.

La entidad financiera ha destacado que el sector afronta una «profunda transformación» para ganar competitividad ante la evolución de los hábitos de consumo y los desafíos medioambientales. En este sentido, las empresas agroalimentarias están acelerando sus inversiones para responder a un consumidor «cada vez más exigente».

Más valor al campo

Esta evolución está impulsando proyectos centrados en la modernización de instalaciones, la automatización de procesos, la digitalización de la cadena de valor y la incorporación de inteligencia artificial (IA).

Asimismo, se busca potenciar la agricultura de precisión y el desarrollo de nuevos productos y soluciones que aporten un mayor valor añadido.

Por otro lado, según han indicado desde Santander, el sector continúa reforzando su capacidad exportadora y su posicionamiento en mercados internacionales, lo que genera nuevas necesidades de financiación para acometer inversiones productivas, ampliar capacidad industrial, optimizar la logística y mejorar la eficiencia energética de las explotaciones y de la industria transformadora.

Entre los productos más demandados por los clientes de Santander se encuentran la financiación para la adquisición y transformación de explotaciones agrícolas en cultivos de alto valor (como el olivar, el almendro, el pistacho, el kiwi o el aguacate), los créditos de campaña, la financiación de circulante, los préstamos para inversiones productivas y las soluciones para comercio exterior.

Desde la entidad bancaria han señalado que su compromiso «va más allá de la financiación», ya que acompañan a agricultores, ganaderos, cooperativas empresas e industrias con soluciones especializadas para impulsar su crecimiento, mejorar su competitividad y acelerar su transición hacia modelos de negocio «más digitales, eficientes y sostenibles».

Para ello, la entidad cuenta con una red de oficinas especializadas en Negocio Agroalimentario, cuyos equipos ofrecen asesoramiento cercano sobre financiación, inversión, internacionalización y transformación empresarial con el objetivo de adaptar las soluciones a cada cliente.