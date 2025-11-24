Así es Gabriela Guzmán, la novia de Álex Márquez: edad, de dónde es y su vínculo con el Atlético de Madrid

Gabriela Guzmán se ha convertido en uno de los rostros más comentados del entorno de MotoGP desde que se conoció su relación con Álex Márquez, aunque ella continúa manteniendo un perfil personal y profesional marcado por la discreción.

A sus 25 años, cuenta con una sólida formación académica como licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, un título que ha sabido aprovechar desde su incorporación al departamento de marketing del Atlético de Madrid. Su trabajo en el club rojiblanco, donde lleva algo más de un año, podría haber sido el punto de conexión inicial con el piloto, ya que sus apariciones juntos comenzaron prácticamente al mismo tiempo en que ella inició esta etapa laboral. Aunque nunca han buscado exponer su relación, su presencia discreta a lo largo de este tiempo ha confirmado que mantienen un vínculo consolidado y estable.

A pesar de priorizar su carrera en el ámbito del marketing deportivo, Gabriela no ha dejado de lado su faceta creativa, que muestra con naturalidad en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram, que ronda los 60.000 seguidores, es una ventana a un estilo cuidadosamente cuidado, repleto de fotografías bien construidas y poses elegantes que recuerdan a las creadoras de contenido más populares del momento. Aunque no utiliza su perfil para monetizar y de momento no participa activamente como influencer, su presencia destaca por la coherencia visual y el gusto por las composiciones limpias, lo que ha generado un creciente interés por parte de los usuarios que siguen su pista. El buen gusto es su seña de identidad, por eso hay tanta gente que la sigue.

El pasado de Gabriela Márquez

Siguiendo los datos que hemos recogido, Gabriela ha participado en proyecto relacionados al modelaje y la interpretación. Su participación como protagonista del videoclip Antidepresivos, del cantante Saiko, fue uno de los primeros trabajos que la situaron ante el foco público, permitiéndole exhibir un magnetismo natural que rápidamente llamó la atención. El vídeo, estrenado en agosto de 2023 y con millones de visualizaciones, sirvió para demostrar que la publicista posee un carisma que trasciende la pantalla, aunque nunca se ha planteado orientar su futuro hacia una carrera a tiempo completo en el mundo artístico. Su presencia en este proyecto funciona más bien como un reflejo de su versatilidad y de su capacidad para moverse con soltura en diferentes disciplinas creativas.

Su perfil en redes sociales también revela otras facetas menos conocidas pero igual de significativas, especialmente su pasión por el arte y su curiosidad por el mundo. Sus historias destacadas muestran viajes a diferentes ciudades, visitas a museos y un interés evidente por expresiones artísticas como la danza clásica, la pintura o la fotografía.

De hecho, su formación incluye un logro temprano: un primer premio en un concurso organizado por el Colegio Británico de Estambul durante su etapa de bachillerato, prueba de un talento precoz que hoy continúa alimentando en su tiempo libre. Su mirada curiosa y su sensibilidad hacia la cultura parecen ser elementos constantes en su identidad, y constituyen un punto de equilibrio en una vida que combina la exposición pública con un firme anclaje personal.

Gabriela Márquez, solidaria y generosa

Además de su lado artístico, Gabriela cuenta con una dimensión solidaria que muchos desconocen. Su vínculo con Turquía no solo está relacionado con sus viajes o su formación, sino también con la labor humanitaria que desempeñó en su adolescencia. Durante ese periodo colaboró en la gestión y atención a refugiados sirios en campamentos turcos a través de la ONG Human Resources Development Foundation, una experiencia que sin duda marcó su forma de comprender el mundo y reforzó su compromiso social. En su día a día también muestra una especial sensibilidad hacia los animales, especialmente hacia Boss, su pequeño perro blanco que aparece con frecuencia en sus publicaciones y que se ha convertido en un protagonista habitual de su entorno personal.

En el terreno más íntimo, Gabriela parece haberse integrado a la perfección en la familia Márquez, mostrando una relación cercana tanto con Álex como con su entorno más próximo. Su complicidad con Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, ha llamado la atención en más de una ocasión, especialmente tras algunas bromas en las que ambas han confirmado al bonita conexión que hay entre ellas.

Algunos viajes familiares, como el que realizaron juntos a Menorca en 2024, han reforzado esa imagen de unidad dentro del clan. En los circuitos, su presencia es constante pero discreta: se la ve apoyando a Álex sin buscar llamar la atención, con un estilo sencillo y elegante que encaja a la perfección con la imagen serena que proyecta. Pese a la creciente curiosidad mediática que despierta, Gabriela continúa enfocada en su carrera, su relación y sus intereses personales, manteniendo un equilibrio que la convierte en una figura tan admirada como respetada.