Juls Janeiro y Belén Esteban, unidas por un significativo tatuaje: «Otra similitud más»

La guerra fría entre Juls Janeiro y Belén Esteban está dando mucho de qué hablar. Tras años de silencio y alejada del foco mediático, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario decidía dar su versión sobre lo vivido con la de Paracuellos del Jarama, madre de su hermana mayor. Unas declaraciones que incendiaron distintos programas de televisión, pero no a la colaboradora televisiva, que decidió responder con humor a la joven.

Sea como fuere, aunque Esteban ha optado por guardar silencio sobre buena parte de sus palabras, Julia sigue dispuesta a contestar a los reporteros. Ahora, la hija mayor de Jesulín y María José Campanario ha bromeado sobre una inesperada coincidencia con Belén más allá de la repercusión mediática que ambas han protagonizado en los últimos días.

Julia Janeiro reacciona al sensual posado de Belén Esteban

Tras las palabras de Belén Esteban sobre Julia, la extertuliana de Sálvame, que apenas se ha pronunciado sobre las declaraciones de la creadora de contenidos, decidía compartir uno de sus posados más sensuales, en el que aparecía sin ropa y cuyo protagonismo se lo llevó el tatuaje de un toro de lidia que luce en su cuerpo. «Final del verano 2026 (esta canción no va para dar que hablar; la pongo porque me encanta @olgatanonofficial). Para tener 52 años, ni tan mal», escribió.

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Sin embargo, más allá de la fotografía, lo que más llamó la atención fue precisamente ese tatuaje, inevitablemente ligado al recuerdo de su polémica relación con Jesulín de Ubrique. Un dibujo sobre el que ahora se ha pronunciado Julia Janeiro, quien, además de hablar en los últimos días sobre el daño que, según su versión, Belén habría hecho a sus padres, ha reaccionado a este detalle de la extertuliana.

«He visto la foto, sí, me la han mandado. Me imagino que querréis saber mi opinión y por eso estáis aquí», ha comenzado diciendo. Ha sido entonces cuando la joven ha dejado clara su postura a la hora de valorar el físico de otras personas: «Mis padres siempre me han dicho que no hay que opinar de cuerpos ajenos, entonces me parece estupendo. Si ella se siente cómoda subiendo esa foto, es libre y ya está, al final es su decisión y me parece estupendo», ha continuado.

Eso sí, Julia no ha dudado en tomarse con humor otro de los detalles de la imagen. Entre risas, ha revelado que ella también tiene un tatuaje de un toro, encontrando así una inesperada similitud con Belén Esteban: «Yo también tengo un tatuaje de un toro, en esas cosas como dicen que nos parecemos, pues mira, otra similitud más».

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Una coincidencia que la joven ha preferido abordar desde la ironía después de unas semanas marcadas por sus declaraciones sobre Belén Esteban y el pasado familiar que las une. Y es que, pese a las diferencias que parecen separar a ambas, Julia ha demostrado que también hay espacio para el humor cuando se trata de hablar de la que fuera pareja de su padre.

Por el momento, Belén continúa sin entrar de lleno en una nueva guerra pública con la hija de Jesulín de Ubrique. Julia, por su parte, tampoco esquiva las preguntas de la prensa y sigue respondiendo cuando los reporteros le preguntan por ella. Una situación que mantiene el foco puesto sobre ambas y que, a juzgar por sus últimas intervenciones, todavía podría dar mucho de qué hablar.