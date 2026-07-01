El regalo de 1.400 euros que Jesulín de Ubrique y María José Campanario han comprado a su hija Juls tras comprarse su primera casa

Juls Janeiro ha comenzado una nueva etapa a sus 23 años y semanas después de que sorprendiera al poner fin a su anonimato. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que aún no ha terminado de acostumbrarse a ser un personaje público, ha aparecido hace solo unas horas en redes para anunciar que, pese a su juventud, ya es propietaria de una casa. Una situación que, por lo general en España, suele suceder cumplidos los 40. Sin embargo, debido a su profesión como maquilladora, además de lo que habrá ingresado por la exclusiva que concedió o lo que habrá ganado en el reality en el que ha participado, ha decidido invertir en el negocio inmobiliario. Aunque se desconoce si sus progenitores le han ayudado en este sentido, sí que han tenido un obsequio con su hija mayor para su nuevo hogar —y que es, cuando menos, necesario cuando una persona se independiza—.

El regalo de Jesulín y María José Campanario a su hija

«Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa», anunciaba Julia Janeiro a través de sus redes sociales, visiblemente emocionada por este importante paso personal. «No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros», confesaba, dejando claro que llevaba tiempo esperando el momento de poder compartir esta noticia con quienes siguen su día a día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario reconocía que comienza ahora una de las etapas más bonitas de su vida. «Ahora sí que empieza una de las etapas más bonitas de mi vida. Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar», escribía.

Y precisamente sus padres han querido acompañarla en este nuevo capítulo con un regalo muy especial para equipar su vivienda. Julia ha mostrado en sus redes sociales el electrodoméstico que le han regalado y que se ha convertido en una de las primeras incorporaciones de su nueva casa: un robot de cocina de alta gama.

Aunque muchos lo han identificado como una Thermomix, en realidad se trata de la Bosch Cookit, un aparato multifunción de diseño premium que permite cocinar una gran variedad de recetas gracias a sus múltiples funciones. Un regalo práctico y sofisticado con el que sus padres han querido ayudarla a estrenar su hogar por todo lo alto. El precio de este robot de cocina ronda los 1.400 euros, convirtiéndose así en un detalle de gran valor económico, pero también cargado de significado para Julia, que ha recibido este gesto familiar como una señal de que comienza una nueva etapa adulta.

«Sé que me he hecho mayor cuando papá y mamá me regalan un Cookit para mi nueva casa», escribía la joven junto a la imagen del electrodoméstico, mostrando con humor y emoción cómo vive este momento de transición.

La publicación refleja la cercanía de Julia con sus padres, que han estado muy presentes en los momentos importantes de su vida. Ahora, con las llaves de su primera vivienda en la mano, la joven afronta el reto de decorar, organizar y dar personalidad a un espacio que promete convertirse en su refugio personal.