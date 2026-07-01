Muere Manuel Arjona a los 58 años, uno de los integrantes de la primera formación de Locomía

Manuel Arjona, uno de los rostros más reconocibles de Locomía, el integrante moreno de pelo corto, ha fallecido este miércoles a los 58 años, según han confirmado fuentes próximas al artista. Por el momento no ha trascendido la causa de su muerte. De acuerdo con esas mismas fuentes, Arjona pasó el día pintando, una de sus grandes aficiones, y al acostarse ya no volvió a despertar.

Su fallecimiento supone una nueva pérdida para la historia de una de las bandas más extravagantes e influyentes del pop español de finales de los años ochenta, cuya trayectoria estuvo marcada tanto por el éxito internacional como por las polémicas, las disputas internas y las tragedias personales.

Antes de convertirse en un fenómeno musical, Locomía nació en la Ibiza más libre y transgresora de los años ochenta. La idea fue de Xavier Font, creador del proyecto, que reunió a un grupo de jóvenes con una estética rompedora para dar forma a una auténtica tribu urbana. Entre ellos estaba Manuel Arjona, un joven de Viladecans que encontró en la isla la libertad que hasta entonces no había podido vivir.

En varias entrevistas, el artista recordó que había crecido en una familia muy conservadora y que ocultaba su orientación sexual en su localidad natal. Su llegada a Ibiza marcó un antes y un después. Allí descubrió un entorno donde podía expresarse sin miedo y comenzó una nueva etapa personal y artística.

Junto a Xavier Font, Luis Font y el holandés Gard Passchier, Arjona formó el núcleo original del proyecto. Poco después llegarían las actuaciones en la mítica discoteca Ku y el nacimiento de la imagen que acabaría dando la vuelta al mundo: enormes hombreras, estilismos teatrales y los inconfundibles abanicos gigantes ideados por Xavier Font, convertidos en el sello de identidad de Locomía.