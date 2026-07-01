Laura Escanes se sincera como nunca sobre volver a ser madre: «Estuve haciendo cálculos»

Laura Escanes ha abierto su corazón para hablar sobre sus planes de futuro junto a Joan Verdú, con el que mantiene una relación sentimental desde finales del 2024. A diferencia de las anteriores parejas de la catalana, en esta ocasión el deportista es todo un misterio para los seguidores de la influencer en redes, ya que, aunque en ocasiones comparten algunos de sus planes, son muy discretos a la hora de mostrar su historia de amor. Por ello, ha sido cuando menos llamativo que la empresaria haya contado detalles inéditos de su propia película, que a veces no es tan romántica como parece.

Los planes de futuro de Laura Escanes con su novio

En octubre del 2019, cuando tan solo tenía 23 años, Laura Escanes dio la bienvenida al mundo a su hija Roma. Desde el primer momento, la influencer tomó la decisión de no exponerla en redes sociales, por el peligro en ocasiones en el universo 2.0 o por el peso de los apellidos de su primogénita. Sin embargo, eso no ha supuesto que, en ocasiones, en su perfil social haga alguna aparición sin enseñar su rostro o que hable de ella en sus distintos canales.

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Precisamente, en las últimas horas, Escanes ha desvelado si se plantea, en un futuro no muy lejano, convertir a Roma en hermana mayor. Ha sido en una conversación con Lidia Torrent y Miki Núñez, donde ha desvelado que cabe la posibilidad de que se convierta en madre de nuevo junto a Joan Verdú. «Sí que me gustaría. O sea, si no pasara, pues ya tengo a Roma y eso me da tranquilidad y no tengo esa presión, pero sí que me gustaría. Cumplí 30 y ya empecé a pensar: ‘Sí quiero ser madre…’», ha dicho, matizando que no considera que ni mucho menos sea «porque se le esté pasando el arroz».

Además, Escanes ha apuntado que le haría ilusión volver a quedarse embarazada, ya que nunca hubiera imaginado ser madre joven: «Yo siempre he querido ser madre joven, pero la vida tiene sus circunstancias y su camino».

Relación a distancia con Joan Verdú

Además de hablar sobre sus planes de maternidad, en su propio canal de YouTube —donde cada vez es más frecuente que las influencers compartan blogs—, Escanes ha hablado como nunca de la relación a distancia que mantiene con su chico: «Me voy cinco días con él porque está entrenando; ya está con la preparación física. Como tengo reuniones online, pues me voy a Austria. En mi cabeza eran días de entreno y amor, pues ya no».

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Además, ha explicado la razón por la que trata de no sobreexponer su historia de amor: «Aunque nuestra relación sea pública, siempre da pudor enseñar tantísimo. Me pongo nerviosa… Creo que abro mucho más mi corazón. Enseño una parte muy vulnerable de mí. Parece que os entrego una parte de mí, así que espero que nos cuidéis mucho»