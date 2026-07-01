El nombre de la lista de morosos que hace pensar que se trata del hermano de Antonio Banderas

No es la primera vez que ocurre. De hecho, el actor malagueño ha denunciado que esta confusión se repite por tercer año consecutivo, motivo por el que ha decidido volver a utilizar sus redes sociales para aclarar la situación. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Antonio Banderas explica que numerosas informaciones han vuelto a identificar erróneamente al empresario Francisco Javier Domínguez Bandera, su hermano, con la persona que aparece en la lista de morosos y que debe casi 3 millones de euros.

El intérprete lamenta que muchos medios hayan vuelto a cometer el mismo error y recuerda que su hermano no se llama Javier Banderas González, sino Francisco Javier Domínguez Bandera. Incluso ironiza con la situación al pedir que, de cara al próximo año, «se apunten el nombre correcto».

¿Por qué se produce la confusión con el hermano de Antonio Banderas?

El origen del equívoco está en una simple coincidencia de apellidos y nombre. Mientras que el listado de Hacienda recoge a una persona llamada Javier Banderas González, el hermano del actor responde realmente al nombre de Francisco Javier Domínguez Bandera. Aunque ambos comparten el nombre de Javier y el apellido artístico por el que todo el mundo conoce al actor, se trata de dos personas completamente diferentes.

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La similitud ha provocado que, año tras año, algunos titulares hayan terminado relacionando al hermano de Antonio Banderas con una deuda que no le corresponde.