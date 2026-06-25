Juls Janeiro, la hija de Jesulín y María José Campanario, desvela que padece lupus: «Me dan brotes y se pone rojo»

Julia Janeiro ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que padece lupus. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario respondió a uno de los comentarios que recibió en redes sociales para explicar el motivo por el que, en ocasiones, presenta una diferencia de tonalidad entre el rostro y el cuello, una circunstancia relacionada con la enfermedad autoinmune con la que convive.

La joven, que en los últimos meses ha incrementado su exposición pública tras años manteniendo un perfil discreto, quiso aclarar personalmente algunas dudas planteadas por sus seguidores. Desde que comenzó a mostrarse más activa en redes sociales y concedió su primera entrevista, también ha tenido que hacer frente a críticas sobre su aspecto físico.

Uno de los comentarios hacía referencia precisamente al tono de su piel. «Igual tendrías que utilizar una base NW o N para compensar. Un beso, guapa», le escribió una usuaria, en alusión a su maquillaje. Lejos de ignorar el mensaje, Julia decidió responder con total naturalidad y explicar el motivo. «Ya lo he comentado. Es por mi enfermedad. Tengo lupus y, como me afecta a la piel, hay veces que me dan brotes y se pone rojo, pero al rato se quita. Es por eso por lo que se ve la diferencia del color entre la cara y el cuello», escribió.

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¿Qué es el lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error tejidos sanos del propio organismo. Puede afectar a distintos órganos y sistemas, como las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón o los pulmones, aunque su evolución y sus manifestaciones varían considerablemente de una persona a otra.

En el caso de Julia Janeiro, según ella misma ha explicado, la enfermedad se manifiesta con afectación cutánea. Durante los brotes puede aparecer enrojecimiento o cambios en la coloración de la piel, síntomas que suelen remitir una vez finaliza el episodio.

Aunque actualmente no existe una cura para el lupus, sí hay tratamientos que permiten controlar la enfermedad y reducir la frecuencia e intensidad de los brotes. El seguimiento médico y medidas como la protección frente a la exposición solar forman parte del manejo habitual de muchos pacientes.

Un momento de mayor exposición pública

La confesión llega en un momento en el que Julia Janeiro ha decidido mostrarse más cercana que en etapas anteriores. Tras años alejada de los focos, recientemente concedió su primera entrevista, en la que habló del acoso escolar que sufrió durante su adolescencia, y desde entonces su actividad en redes sociales ha aumentado.

Con esta respuesta a uno de sus seguidores, la joven ha compartido por primera vez que convive con lupus y ha querido explicar el origen de un rasgo físico que había suscitado comentarios. Su testimonio contribuye además a dar visibilidad a una enfermedad que afecta a miles de personas y cuyos síntomas, en muchas ocasiones, no son evidentes.