La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si tu vecino fuma en su terraza puedes apelar al artículo 7.2

Fumar en la terraza o en el balcón parece, a simple vista, algo totalmente normal ya que se trata de tu casa, tu espacio y, en principio, nadie debería decirte nada. Pero la realidad en muchas comunidades de vecinos es bastante distinta, sobre todo cuando el humo acaba entrando en otras viviendas.

Lo que para ti o para quien esté fumando es una rutina diaria, incluso llevada a cabo para no molestar a la familia o no dejar restos de humo y olores en el interior de la vivienda, para tu vecino puede ser un problema constante, y no precisamente pequeño. Y es en ese punto cuando entra en juego la ley, aunque no todo el mundo lo tenga claro ya que no pasa nada por fumar en una terraza privada, pero eso no significa que todo valga. La Ley de Propiedad Horizontal contempla situaciones en las que ese comportamiento puede acabar teniendo consecuencias.

Si el vecino fuma en su terraza puedes apelar al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal no habla directamente de fumar, pero sí de algo que encaja bastante bien con este tipo de situaciones y que tiene que ver con actividades molestas o que afectan al resto de vecinos. Y aquí está la clave, ya que no se trata de si alguien fuma o no, sino de lo que provoca. De este modo, si el humo llega de forma continua a otras viviendas, si se cuela por las ventanas o si termina afectando al día a día de otros vecinos, la cosa cambia.

No vale con pensar que como uno está en su casa puede hacer lo que quiera, cuando hay molestias repetidas y se pueden demostrar, la comunidad puede empezar a moverse. Primero con un aviso, que suele ser lo habitual, y si no funciona, con medidas más serias.

Cómo debe actuar la comunidad de vecinos

No basta con una queja puntual sino que para que la comunidad pueda intervenir, es necesario que exista cierta continuidad en las molestias y que estas puedan acreditarse. De este modo, si se da esa situación, cualquier vecino afectado puede ponerlo en conocimiento del presidente de la comunidad. A partir de ahí, se puede requerir al vecino que está fumando que cese esa conducta.

Este requerimiento es el primer paso y suele ser suficiente en muchos casos. Pero si no lo es y el vecino sigue fumando y molestando por ello, la Ley de Propiedad Horizontal permite ir más allá y la comunidad, con el acuerdo previo de la junta de propietarios, puede iniciar una acción de cesación.

Esto implica llevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento ordinario. En ese proceso, el juez puede ordenar el cese inmediato de la actividad si considera que se están produciendo molestias relevantes. Además, se pueden adoptar medidas cautelares para evitar que el problema continúe mientras se resuelve el caso.

En los supuestos más graves, la ley incluso contempla la posibilidad de imponer una indemnización por daños y perjuicios o, en situaciones extremas, limitar el uso de la vivienda durante un periodo determinado.

La clave está en demostrar que hay molestias reales

Uno de los aspectos más importantes en este tipo de conflictos es la prueba. No es lo mismo fumar de forma ocasional que hacerlo de manera constante y generar molestias continuadas. Para que se pueda actuar, debe existir una afectación real y demostrable. Así lo han recogido distintas sentencias, que señalan que la actividad debe tener cierta intensidad y repetición para ser considerada molesta en términos legales. Por eso, muchas disputas no llegan a prosperar si no se puede acreditar ese impacto de forma clara.

Otros problemas habituales con las colillas y cenizas

Más allá del humo, hay otro punto que suele generar conflictos en las comunidades y tiene que ver con tirar cenizas o colillas desde la terraza. Este comportamiento, además de afectar a la convivencia, puede vulnerar ordenanzas municipales y dar lugar a sanciones. En este caso, la actuación es más clara, ya que no se trata solo de molestias, sino también de posibles riesgos.

Dónde sí está prohibido fumar dentro de la comunidad

En cuanto a las zonas comunes, la situación es diferente. La ley antitabaco sí establece restricciones en espacios cerrados de uso colectivo. Esto incluye lugares como ascensores, portales, escaleras o cuartos comunitarios, donde no se puede fumar. También en instalaciones deportivas interiores si las hubiera.

En cambio, en espacios abiertos como jardines o zonas exteriores, se puede fumar salvo que la comunidad haya establecido lo contrario en sus normas internas.

Un conflicto cada vez más frecuente

El uso de terrazas ha ganado importancia en los últimos años, y con ello también han aumentado los conflictos relacionados con su uso. Fumar sigue siendo legal en estos espacios, pero no es un derecho absoluto. Cuando afecta a terceros, entra en juego la convivencia y, en última instancia, la ley.

Por eso, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal se ha convertido en la principal herramienta para abordar estos casos, siempre con un criterio claro: no se trata de prohibir sin más, sino de evitar situaciones que perjudiquen al resto de vecinos.