Los panaderos coinciden: ésta es la mejor forma de conservar el pan cuando llega el calor y que no se ponga duro

Con el calor del verano, y las altísimas temperaturas que llevamos sufriendo desde hace días, hay algo que está pasando en muchas casas y en muchas cocinas, y es que el pan que compramos se pone duro más rápido. Incluso pasan unas pocas horas y ya es imposible comerlo. De este modo, esa barra de pan que en invierno puede aguantar perfectamente de un día para otro, en cuanto suben las temperaturas cambia por completo. La miga pierde humedad, la corteza se endurece y el pan deja de ser ese alimento básico que acompaña cualquier comida.

Ante esta situación, muchos recurren a los consejos de siempre, como guardarlo en una bolsa de tela o dejarlo envuelto en papel. Sin embargo, los panaderos advierten de que esas soluciones no siempre funcionan igual cuando llega el calor. De hecho, algunos de los métodos más populares pueden acelerar justo lo que se intenta evitar. Uno de los nombres que más claramente lo explica es el de José Roldán, reconocido a nivel internacional y nombrado Panadero Mundial del Año 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros, cuya recomendación rompe con muchas ideas tradicionales a la hora de conservar el pan, especialmente en verano.

La mejor forma de conservar el pan en verano, según los panaderos

Lejos de complicaciones, la solución que plantea es directa: congelar el pan. No como último recurso, sino como una estrategia habitual para mantener su calidad intacta durante más tiempo. Ahora debemos tener en cuenta que lo ideal es que compremos un pan que sea de buena calidad, preferiblemente artesanal, cortarlo en rebanadas y guardarlo en el congelador lo antes posible. De esta forma, se evita que el calor acelere el proceso de pérdida de humedad.

Cuando se quiera consumir, no hace falta esperar demasiado sino que basta con sacarlo y darle un golpe de calor, ya sea en el horno o incluso en una sartén o tostadora. El resultado, según explica el propio panadero, se acerca mucho al de una pieza recién hecha. Además, este sistema tiene otra ventaja clara ya que permite tener siempre pan disponible sin depender de comprarlo a diario, algo especialmente útil en verano o cuando se reciben visitas inesperadas.

Por qué la bolsa de tela deja de funcionar cuando hace calor

Durante años, la bolsa de tela ha sido una de las formas más recomendadas para conservar el pan y es del todo comprensible ya que permite que el pan respire y evita la acumulación de humedad excesiva. Pero en verano, cuando suben las temperaturas, esa capacidad de transpiración, que en otras épocas del año resulta beneficiosa, provoca una pérdida de humedad más rápida de modo que el pan se reseca antes y pierde textura en pocas horas. Es decir, que si bien en invierno la bolsa puede ser de gran ayuda, en verano es todo lo contrario.

Mejor entonces, que utilicemos una bolsa de plástico

Ahora ya sabemos que la bolsa de tela no sirve de mucho en verano para conservar el pan fresco y podemos pensar lo mismo de las bolsas de plástico, pero lo cierto es que los panaderos reconocen que en verano puede ser una opción más eficaz si no se opta por congelar. De este modo, guardar el pan en una bolsa de plástico ayuda a mantener la humedad en el interior, lo que retrasa el endurecimiento de la miga. A cambio, eso sí, la corteza puede perder parte de su crujiente y volverse algo más blanda, de modo que no es el sistema perfecto, pero sí uno práctico cuando el calor aprieta y no se quiere recurrir al congelador.

Cómo recuperar el pan para que vuelva a estar crujiente

Si el pan ha perdido textura tras guardarlo, no está todo perdido. De hecho, es más fácil de lo que parece devolverle parte de sus cualidades originales ya que basta con aplicar calor durante unos minutos, de modo que un paso rápido por el horno o la tostadora permite que la corteza recupere parte de su firmeza, mientras que la miga vuelve a resultar más agradable al comerla. De este modo tanto el pan congelado como el conservado en plástico vuelvan a acercarse a su estado inicial.

En definitiva, lo que dejan claro los panaderos es que no existe un único método válido durante todo el año. Las condiciones cambian, y con ellas también debería hacerlo la forma de conservar el pan. En invierno, la bolsa de tela puede ser suficiente, pero en verano, con altas temperaturas y ambientes más secos, conviene adaptar la estrategia. Para ello, congelar el pan o recurrir al plástico pueden parecer soluciones poco habituales para algunos, pero responden a una lógica sencilla que es la de evitar que el calor acelere el deterioro. Y sólo así podremos conservar mejor un alimento básico sin renunciar a su calidad.