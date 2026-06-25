Ana Obregón zanja los rumores sobre El Manantial y desvela quién decide su futuro: «No me dejan»

Ana Obregón ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad, aunque esta vez no por un nuevo proyecto profesional ni por una aparición televisiva. La actriz y presentadora ha sido preguntada por una de las propiedades más emblemáticas de su familia: El Manantial, la espectacular finca que los García Obregón poseen en Mallorca y que, según diversas informaciones, estaría a la venta por una cifra cercana a los 25 millones de euros.

La situación actual de El Manantial, el refugio de los García Obregón

Con la naturalidad que la caracteriza, Ana ha intentado esquivar las preguntas relacionadas con el futuro del inmueble, dejando claro que no tiene permiso para hablar sobre este asunto. «Nada, fenomenal todo. Bueno, de la casa mis hermanos prefieren que no hable, nos vamos a la casa», ha respondido cuando los reporteros le preguntaron por la situación de la mansión.

La expectación en torno a esta exclusiva propiedad ha aumentado en los últimos meses después de que trascendiera que la familia García Obregón habría decidido ponerla en el mercado. Incluso llegaron a publicarse informaciones que apuntaban a una posible rebaja del precio inicial ante la dificultad de encontrar comprador para una finca de estas características, una versión que Ana se ha encargado de desmentir.

«Nada de eso es verdad, pero no me dejan hablar. Me han prohibido mis hermanos hablar de la casa», ha explicado ante los medios, dejando claro que se trata de un asunto que sus hermanos prefieren mantener en el ámbito privado. La presentadora insistió, además, en que cualquier decisión relacionada con la vivienda corresponde exclusivamente a ellos.

Más allá de los rumores sobre una posible venta, Ana sí ha querido compartir cómo se organiza actualmente la familia para disfrutar de El Manantial. La finca continúa siendo el gran punto de encuentro de los García Obregón, aunque el crecimiento de la familia hace necesario organizarse para poder disfrutar de ella.

«Somos cinco, todos con hijos, con nietos, con novios, con novias, y nos tenemos que turnar», ha explicado la actriz, revelando que la residencia mantiene un enorme valor sentimental para todos ellos, más allá de su elevado precio de mercado. Durante décadas, la casa ha sido escenario de reuniones familiares y de algunos de los recuerdos más importantes de los García Obregón.

Preguntada por cuándo será su turno para disfrutar de la finca este verano, Ana ha preferido mantener la máxima discreción. «Ah, no lo digo. Quiero estar tranquila con mi niña», ha asegurado, haciendo referencia a Ana Sandra, que continúa siendo el centro de su vida.

El Manantial sigue siendo uno de los grandes símbolos del patrimonio de la familia García Obregón. Mientras sus hermanos gestionan el futuro de la propiedad, Ana permanece centrada en disfrutar de los suyos y de esta etapa junto a su hija, intentando mantener alejados del foco mediático aquellos aspectos que considera más íntimos.