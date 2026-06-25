Jane Austen vuelve al cine: el tráiler de la nueva adaptación de ‘Sentido y sensibilidad’ es pura pasión romántica

El 2026 está siendo un año portentoso para las adaptaciones cinematográficas. Proyecto Salvación fue un éxito rotundo; Las ovejas detectives una grata sorpresa y Off Campus, una completa revolución para el streaming. Por si fuera poco, este verano veremos la versión cinematográfica de La Odisea y asistiremos al cierre de la trilogía de Dune. Pero hoy, la noticia literaria por excelencia es la del lanzamiento del tráiler de Sentido y sensibilidad, la aclamada novela de Jane Austen.

Programada para estrenarse a finales del presente calendario fílmico, la producción de Focus Features llega después de 30 años desde la última versión fílmica del libro. Aquel trabajo de Ang Lee que lideraron Emma Thompson y Kate Winslet y que tuvo hasta siete nominaciones en los Oscar. No es, no obstante, no es la única adaptación audiovisual que recibirá la obra de la escritora británica, pues dentro de pocos meses, Netflix estrenará una serie sobre Orgullo y prejuicio con Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman.

La cinta corre a cargo de la directora Georgia Oakley, quien debutó en el celuloide en 2022 con Blue Jean. La próxima versión de Sentido y sensibilidad contará con un libreto adaptado por la guionista debutante, Diana Reid, y estará comandada por la presencia estelar de la estrella de Normal People, Daisy Edgar-Jones, y el actor de 1917, George MacKay.

Tráiler de ‘Sentido y sensibilidad’

Based on Jane Austen’s iconic masterpiece, watch the trailer for SENSE AND SENSIBILITY, starring Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, George MacKay, and Fiona Shaw. Only in theaters October 16. pic.twitter.com/yrSqlS4FYI — Focus Features (@FocusFeatures) June 25, 2026

Esta revisión del clásico, a diferencia de su antecesora, se centrará de lleno en el lugar de las hermanas en la sociedad, priorizando sus sentimientos encontrados y su vínculo mientras se ven inmersas en las idas y venidas del amor.

La reconocida trama sigue la historia de la familia Dashwood, la cual, tras la muerte del patriarca, termina perdiendo su lujosa finca de Sussex, viéndose obligada a unirse a un pariente en una modesta cabaña en Devon. Allí, dos hermanas muy diferentes entre sí inician viajes románticos paralelos dentro de las expectativas de la Inglaterra del siglo XVIII. Una es la sensible Marianne (Creed-Miles), deseosa de encontrar el amor de su vida. La otra es la sensata Elinor (Edgar-Jones), cautelosa sobre a quién entregarle su corazón.

El adelanto compartido por el estudio denota que la apuesta por el material de Austen es total, siendo una de esas películas que terminan nominadas en el circuito de premios, dentro de las categorías de vestuario, peluquería o diseño de producción. Sentido y sensibilidad marca el segundo drama de época de la estrella londinense, tras el estreno en 2024 de Indomables.

Aparte del reparto mencionado, el casting secundario se completa con Caitriona Balfe, Fiona Shaw, Frank Dillane, Herbert Nordrum y Bodhi Rae Breatnnach, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

La cinta llegará a los cines de Reino Unido el 25 de septiembre, en Estados Unidos el día 16, mientras que en España, tendremos que esperar al 23 de octubre.