Colas en Lidl a partir de hoy por el ventilador de pie de 35 W sin aspas, elegante y no ocupa nada

Esta semana España sufre una ola de calor que se está notando de forma extrema en gran parte del país de modo que son muchas, las personas que recurren a aparatos que refresquen sin llenar la casa de trastos y que a la vez, eviten que tengamos que encender el aire acondicionado todo el día, con el gasto que eso conlleva. Los ventiladores se convierten así en un gran aliado, pero lo cierto es que muchos de ellos no convencen, hacen ruido, son demasiado grandes, o no refrescan lo suficiente. Sin embargo, el bazar online de Lidl parece tener el ventilador que en tienda provocará colas. Es de Silvercrest y ya arrasa en su web.

Se trata en concreto, del Ventilador Silvercrest sin aspas. Este es un tipo de ventilador que poco a poco se está viendo más ya que su diseño hace que sea más discreto y, sobre todo, encaje mejor en casas donde no sobra el espacio. De este modo Lidl tiene para este verano el ventilador que más llama la atención porque básicamente realiza su función sin ser demasiado llamativo. Con una potencia de 35 W, está pensado más para el uso diario que para presumir de potencia, pero lo hemos probado y podemos decir que es realmente eficaz y que además por su precio de menos de 70 euros, merece la pena si lo que deseas es olvidarte del calor y poder estar fresco durante el tiempo que estés en casa.

El ventilador sin aspas que provocará colas en Lidl

Lo primero que salta a la vista de este ventilador de Lidl es el diseño. No tiene aspas a la vista, lo que evita sustos en casa y hace que limpiarlo sea bastante más fácil de lo habitual ya que aquí no te encuentras nada de rejillas ni piezas que desmontar.

Además, es más compacto de lo que parece en fotos. No llega al metro de altura y la base ocupa poco, así que se puede colocar sin problema en un salón o en un dormitorio sin que moleste. Pero más allá de la estética, lo importante es cómo funciona.

20 niveles de velocidad y varios modos para adaptarse al calor

Uno de los puntos fuertes de este ventilador que encontramos en Lidl es que no se limita a dos o tres velocidades. Tiene hasta 20 niveles distintos, lo que permite ajustar bastante bien la intensidad del aire según el momento del día. Además, no es lo mismo querer refrescar una habitación a primera hora que necesitar un extra de aire en plena tarde, y ahí se nota la diferencia.

Además, incluye varios modos de funcionamiento. Desde el modo normal hasta opciones como el modo noche o el modo natural, pensados para ofrecer una sensación más suave o menos constante, algo que se agradece especialmente al dormir.

Un flujo de aire más uniforme y sin golpes directos

Otro detalle importante es la forma en la que distribuye el aire. Al no tener aspas tradicionales, el flujo es más continuo y menos brusco. No da esa sensación de ráfagas directas, sino que reparte el aire de forma más uniforme por la estancia. A esto se suma la función de oscilación, que permite elegir entre distintos ángulos, desde movimientos más cortos hasta una cobertura más amplia. Esto ayuda a que el aire llegue a más zonas sin necesidad de mover el ventilador constantemente.

Pensado para usarlo sin complicaciones

En el día a día, se agradecen los detalles prácticos y este modelo incorpora una pantalla LED donde se pueden ver los niveles de velocidad, el temporizador o el modo en el que está funcionando. También incluye mando a distancia, lo que evita tener que levantarse cada vez que se quiere cambiar algo. Puede parecer un detalle menor, pero cuando hace calor o estás cansado y no te apetece moverte, se nota. Por no sólo eso, sino que además tiene un temporizador, que puede programarse hasta ocho horas, y que es otra de esas funciones que se terminan usando más de lo esperado, sobre todo por la noche.

Una opción equilibrada para el verano

Con una potencia de 35 W, este ventilador no busca competir con aparatos más grandes, pero sí ofrecer una solución práctica para el uso diario. Cumple en espacios domésticos y lo hace sin ocupar demasiado ni generar ruido excesivo. Además, el precio de 69,99 euros, lo sitúa en un punto intermedio bastante interesante para quienes buscan algo funcional sin gastar demasiado.

Al final, la clave de este tipo de ventiladores está en eso, en hacer más fácil algo tan básico como refrescar una habitación sin llenar el espacio de aparatos grandes o incómodos. Puede que este modelo de Lidl no sea el más potente del mercado, pero sí una opción bastante equilibrada para el día a día este verano.