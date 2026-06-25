Lo que los dermatólogos recomiendan para nadar al sol este verano y que Lidl está agotando: es el mejor protector UV del mercado

El verano tiene un problema que mucha gente sigue subestimando y es que no es sólo el calor, ni siquiera las quemaduras más evidentes. Es todo ese tiempo que pasamos al sol sin darnos cuenta, especialmente cuando estamos en el agua. Porque sí, bañarse en la playa o en a piscina refresca pero no protege, de modo que al margen del protector solar, parece que los dermatólogos están recomendado ahora usar algo que ya podemos encontrar en la tienda online de Lidl.

Muchas veces no somos conscientes, pero al entrar en el agua y estando bajo el sol, el agua refleja la radiación y la crema solar, aunque se use, no aguanta igual. Por eso cada vez más dermatólogos están insistiendo en algo que hasta hace poco no era tan habitual y es el protegerse también con ropa. No como complemento sin más, sino como una de las medidas más eficaces. Y ahí es donde entran las camisetas con protección UV, que este verano se están viendo mucho más y no por casualidad y que, como decimos, podemos encontrar en Lidl.

Lo que los dermatólogos recomiendan para nadar al sol este verano y que Lidl está agotando

Sabemos que en verano, y a la hora de bañarse, la crema solar ayuda pero no es infalible, ya que hay que reaplicarla al perder el efecto con el agua y muchas veces no se pone bien. Por eso, cuando se trata de estar tiempo al sol dentro del agua, muchos especialistas recomiendan cubrir la piel siempre que sea posible. Especialmente en zonas como hombros, espalda o pecho, que son las que más sufren. De este modo, una prenda con protección UV funciona como una barrera constante y puede parecer algo básico, pero es lo que verdaderamente funciona.

Y en medio de todo esto, hay un producto que está llamando bastante la atención este verano. No porque sea nuevo, sino por lo que ofrece y, sobre todo, por el precio. Se trata de la camiseta de natación con protección UV de Lidl, de la marca Crivit. Una prenda pensada para usar dentro y fuera del agua que, en las últimas semanas, se ha empezado a agotar en muchas tiendas debido a su eficacia, y como no, a su precio.

Está disponible en azul y negro, con un diseño bastante sencillo, aunque en el modelo azul incluye un estampado más llamativo. También tiene un pequeño cuello alto, que no está ahí por estética, sino porque protege una zona especialmente expuesta al sol. Las tallas van desde la S hasta la XL y cuesta 7,99 euros. Y eso, en este tipo de producto, marca bastante la diferencia.

Por qué este tipo de camiseta tiene sentido en verano

No es solo una cuestión de moda ni de tendencia sino que tiene lógica, dado que tejido está preparado para proteger frente a la radiación UV y, además, incluye LYCRA, lo que hace que se ajuste bien al cuerpo sin perder forma con el uso. Algo importante cuando hablamos de ropa que se moja constantemente.

La mezcla de poliéster reciclado y elastano hace que sea ligera, que no moleste al nadar y que se seque relativamente rápido. Es decir, cumple con lo que se espera de una prenda de este tipo sin complicarse demasiado. Y sobre todo, evita uno de los problemas más comunes del verano que es salir del agua con la piel tirante o directamente quemada en zonas donde ni siquiera pensabas que te estaba dando tanto el sol.

El detalle que muchos no tienen en cuenta

Hay algo que suele pasar desapercibido y es que Mucha gente se pone crema antes de salir de casa y da por hecho que ya está protegida durante horas. Pero entre el agua, el sudor y el tiempo, esa protección va bajando y cuando quieres darte cuenta ya es tarde. Por eso, este tipo de camisetas no sustituye a la crema, pero sí evita depender únicamente de ella. Es una capa extra de protección que no falla mientras la llevas puesta.

Cómo usarla bien

No tiene mucho misterio, pero conviene seguir unas pautas básicas. Lavarla a menos de 40 grados, evitar la secadora y no usar lejía. Son instrucciones simples, pero ayudan a que el tejido siga funcionando como debe y no pierda propiedades con el tiempo.

Al final, esto no va de complicarse ni de cambiarlo todo sino que va de entender que el sol en verano es más agresivo de lo que parece, sobre todo en el agua, y que hay formas bastante simples de protegerse mejor. Esta camiseta es una de ellas y aunque no es la única, sí que se trata de una opción fácil, barata y práctica. Y viendo cómo se está agotando en muchas tiendas, parece que cada vez más gente lo tiene claro y piensa llevarla este verano tanto en la playa como en la piscina. ¿Y tú?, ¿A qué esperas para ir a por la tuya?.