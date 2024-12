Desde que ya no es una imagen de Mediaset, Belén Esteban y el resto de compañeros de Ni que fuéramos shhh han comenzado una gira por otros medios para promocionar el programa. Pese a que tuvo ofertas de Antena 3 y TVE (con el regreso de José Pablo López puede se le vuelvan a abrir las puertas), la de San Blas por el momento sigue centrada en su programa, donde ya ha debutado como presentadora por las bajas de María Patiño. La colaboradora ha demostrado su gran fidelidad a La fábrica de la tele, ahora Fabricantes Studio, por lo que ha decidido seguir con ellos en la aventura del streaming en redes sociales y en Ten TV.

Tras pasar por La Revuelta, El Hormiguero, Late Xou e incluso pasar por el canal de Twitch de Gerard Romero, Belén continúa pasando por pódcast y programas de todo tipo. En su última entrevista no ha tenido reparos en hablar de cómo le ha cambiado la vida tras la cancelación de Sálvame y del dinero que está ganando. «Una persona me dijo: ‘Te has forrado en Telecinco’. Y yo le dije, ‘más se han forrado ellos conmigo’», reconoce. De esta manera quiere dejar claro que durante casi 15 años ella y sus compañeros fueron muy rentables cada tarde y los fines de semana con el Deluxe. La patrona, como quiere que se la llame ahora (aunque ya no dará más trabajo) reconoce que ha «ganado mucho dinero, pero ellos han ganado muchísimo mas que yo». Recuerda a sus anteriores jefes que su «Gran Hermano fue de los mas vistos. Las tardes que hemos pasado en Sálvame, los Deluxe…», asi reivindica su trabajo.

Ha sido en el pódcast Querido Hater, que presenta el influencer Malbert, donde ha dado esta entrevista en la que no tiene pelos en la lengua. «Lo que que nos pedían, lo hacíamos. Nos hemos disfrazado, cantado, bailado. Siempre protestábamos, pero la cadena no puede tener queja porque la productora, nuestros compañeros y yo hacíamos todo lo que nos mandaban», asegura.

En una frase lapidaria, Belén asegura que salió «de Telecinco con la cabeza muy alta. A lo mejor ahora hay gente que no puede salir con la cabeza mas alta». Así recuerda que los cambios no están logrando los resultados esperados, aunque hay que recordar que su ex cadena ha dado un giro absoluto a su programación, algo que siempre, salvo contadas excepciones, provoca una bajada de audiencia hasta que el público regrese.

«Se supone que Sálvame no lo veía nadie, pero ahí están los datos. Estábamos todos los días», unas palabras con las que lanza un dardo a la que fue su casa en el pasado. «Lo único que tengo que reprocharle es que nos echaron de malas maneras. Pero yo he sido muy feliz en Mediaset», asegura.

¿Cuánto cobra Belén Esteban en Ni que fuéramos shhh?

En el pasado se llegó a decir que cobraban miles de euros por cada programa en el que participaban, pero esa situación no puede seguir siendo así debido a que ahora están en un canal mucho más modesto como es Ten TV. «Yo tengo un contrato de exclusividad. Yo soy de la empresa y yo no puedo hacer nada sin que ellos me den permiso. Eso quiere decir que a mi me han pagado siempre», de esta manera quiere dar a entender que ella es una de las que más cobran en el programa.

Junto a María Patiño y Javier de Hoyos son las personas que más días aparecen en pantalla y que están más comprometidas con el proyecto, por lo que es de esperar que cobren una importante cantidad, aunque seguro que más baja que en Telecinco.

Su etapa como empresaria también ha llegado a su fin, ya que el mundo de los gazpachos, las cremas de verduras y las patatas fritas no ha funcionado como esperaba. «Este año he cerrado la empresa con ganancias. La he vendido. Hemos llegado a un acuerdo una marca y mi empresa para que no este mi imagen», ha explicado.

Estas palabras se suman a las de Lydia Lozano, que en una entrevista reciente en Estirando el chicle también ha hablado de lo que gana. «Todo el mundo me dice: ‘¿En ese canal que te pagan’ Y yo digo: ‘Pues para pagar cuatro plataformas y el móvil’. Pero yo voy encantada. Estoy con la gente con la que me fui a Netflix y que nos unió mucho Netflix», de esta manera defiende que se mantenga con sus compañeros, aunque ahora tenga otros proyectos como su libro y su colaboración en Mañaner@s.