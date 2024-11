El pasado martes 26 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos en Canal Quickie y en TEN. De esta manera tan concreta, los colaboradores del programa presentado por María Patiño, como es el caso de Belén Esteban, dieron a conocer varias novedades sobre el clan Pantoja. Por lo tanto, no solamente hablaron de cómo está viviendo Anabel su nueva vida como mamá de Alma tras haber dado a luz el pasado sábado, sino también las duras declaraciones de Isa Pantoja en De Viernes. Lejos de que todo quede ahí, también se comentó el hecho de que la tonadillera se ha puesto en contacto con su sobrina para felicitarla tras haber sido mamá, algo que no ha hecho con su hija cuando se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo. Es por eso que en Ni que fuéramos quisieron sincerarse, como nunca, sobre la verdadera relación que hay, como primas, entre Anabel e Isa.

En un momento dado, Belén Esteban no dudó un solo segundo en dar un paso adelante para compartir una información con sus compañeros. La íntima amiga de Anabel Pantoja, tras escuchar las palabras de la hermana de Kiko Rivera sobre la supuesta videollamada entre la tonadillera y su sobrina, quiso hablar: «Está muy bien lo que dice Isa porque yo sé lo que Isa quiere a Anabel y lo que Anabel quiere a Isa», comenzó diciendo la de Paracuellos de Jarama. Acto seguido, la colaboradora de Ni que fuéramos quiso ir mucho más allá: «Si yo tengo un problema con mi hijo no tengo que tenerlo con mi sobrino», comentó. Además, hizo hincapié en que «Anabel sabe todo» y que si hay alguien que entiende el dolor de cada miembro de esa familia es la hija de Bernardo Pantoja, puesto que conoce todas y cada una de las versiones.

De hecho, la de Paracuellos ha dado a conocer que, en numerosas ocasiones, Anabel habría intercedido para tratar de proteger la relación de los hijos de Kiko Rivera e Isa Pantoja con su abuela Isabel: «Yo he visto como Anabel ha llamado a las niñas de Kiko y se las ha puesto a su tía. Eso lo he visto yo».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban sorprendió a sus compañeros de Ni que fuéramos al querer ir mucho más allá en este asunto: «Voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir. Yo he hablado mucho con Anabel y a mí Anabel me ha dicho: ‘Ojalá fuéramos la familia que siempre fuimos’. ¿Qué crees, que Anabel no lo pasa mal?». Y añadió. «No permito que nadie diga ni esto de Anabel».

Belén Esteban comparte detalles del parto de Anabel Pantoja

El pasado lunes 25 de noviembre, como no podía ser de otra manera, el programa Ni que fuéramos empezó hablando de una de las noticias más destacadas del fin de semana. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja dio a luz a su primera hija, Alma, fruto de su relación sentimental con el cordobés David Rodríguez.

Visiblemente emocionada, Belén compartió detalles del parto de su gran amiga y comentó cómo era la pequeña Alma: «La niña es una muñeca. Dio a luz el sábado y el domingo recibió el alta», comenzó diciendo, y añadió: «Mira, Anabel es una persona que le pisas el dedo del pie y ya estamos en el hospital. Pues oye, dio a luz el sábado y el domingo ya estaba fuera».

A pesar de que la pequeña Alma llegó el sábado, el trabajo de parto comenzó el viernes cuando Anabel empezó a tener contracciones: «Llamo yo a David y me llama ella por videollamada. Cada 10 minutos tenía contracciones. Entonces, la madrugada del viernes al sábado, se va con toda la familia al hospital». Y fue más allá: «Ingresó de pie, arreglando los papeles con David. El parte fue rápido, pero las contracciones fueron largas».

Mientras Alma llegaba al mundo, David mandó un mensaje a la de Paracuellos con un mensaje que consiguió emocionarla, y mucho: «No voy a decir qué me dijo, pero me mandó un audio David que lloré mucho. Era de él, de cómo se sentía». En cuanto al nombre escogido para la pequeña, la colaboradora aseguró que era «el favorito de David». Además, quiso compartir un dato más sobre Alma: «Se parece a su padre, pero tengo que decir que tiene un hoyito que tenía su abuelo Bernardo».