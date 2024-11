Isa Pantoja ha conseguido revolucionar a todo el país al confirmar una noticia verdaderamente sorprendente, como es su segundo embarazo. Después de haber dado a luz a Alberto hace varios años, fruto de su relación sentimental con Alberto Isla, la hermana de Kiko Rivera va a volver a ser mamá pero, en esta ocasión, junto a su marido Asraf Beno. Las reacciones de diversas celebridades no tardaron en llegar, como es el caso de Anabel Pantoja. La amiga de Belén Esteban fue una de las primeras en utilizar las redes sociales para felicitar al matrimonio por esta gran noticia: «Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir, os queremos la bebé y yo». Pero no ha sido la única ya que, para sorpresa de muchos, Kiko Rivera ha querido felicitar a su hermana.

A través de una historia en su perfil de Instagram, el DJ compartió el siguiente mensaje: «Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud». El pasado miércoles, en el programa Vamos a ver presentado por Joaquín Prat, Alexia Rivas dio a conocer una información. Y es que Anabel Pantoja iba a protagonizar una portada hablando de su embarazo, pero esto se ha visto atrasado como consecuencia de la exclusiva de Isa Pantoja. La periodista dio más detalles: «Han dicho en diversos medios que iba a ver un reportaje de Anabel, su prima lo ha hecho y ha eclipsado el de Anabel. Isa si se queda embarazada no lo puede ocultar». Belén Esteban, como no podía ser de otra manera, ha aprovechado su participación en Ni que fuéramos para pronunciarse sobre las declaraciones de Alexia Rivas.

Entre otras cuestiones, porque esa información había salido de su programa y seguían sin mencionar su nombre: «Mira Alexia, se puede nombrar Ni que fuéramos, has dado a entender que Anabel Pantoja está enfadada porque no ha salido su exclusiva. Primero no salió por la DANA y luego por la exclusiva de Isa, como es lógico». Y añadió, dando más detalles: «Ella hizo un pack y a ella se le pagó un dinero por ese pack».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban quiso ir mucho más allá respecto a este asunto: «Acuérdate cuando llorabas porque no te llamaba nadie. Vale ya, que no sé lo que te crees. Dejadnos. Si no queréis mencionarnos, no digáis nada del programa». Por si fuera poco, fue más allá: «Parece que os duele, lo de Antonio Revilla se dio aquí en exclusiva y solo nos han mencionado los medios digitales. No entiendo nada».