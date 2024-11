El pasado miércoles 13 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en Canal Quickie y TEN. En esta ocasión, Belén Esteban y Javier de Hoyos ejercieron de presentadores tras comunicar que María Patiño no se encontraba bien. La de Paracuellos fue la encargada de informar a la audiencia sobre lo ocurrido con su compañera: «Hoy nuestra compañera María Patiño está malita, está con mocos. Estará viéndonos desde la camita tapadita, ya le decimos que se cuide». Entre los colaboradores, se encontraban Marta Riesco y Víctor Sandoval. Por lo tanto, inevitablemente, entre los temas a tratar se encontraba su no clasificación para el Benidorm Fest. Aunque la periodista reconoció que era consciente de que tenía pocas posibilidades de estar entre los concursantes, Víctor se sintió profundamente dolido con la noticia. Entre otras cuestiones, porque estaba convencido de que iba a ser uno de los elegidos para esta edición.

Algo que ya hizo saber el pasado martes cuando se dio a conocer la lista definitiva de participantes de Benidorm Fest 2025. Entre otras cuestiones, Marta Riesco comentó que su compañero en Ni que fuéramos no tenía buena voz como para participar en este certamen. Una afirmación que volvió a repetir el pasado miércoles. El periodista Juanma Fernández, que también se encontraba en plató, estuvo de acuerdo con ella: «Cada uno debe ser consciente de sus limitaciones. Víctor debe ser consciente de que no tiene buena voz». Algo que hizo que Sandoval estallase: «¡Y una mierda! Tú no vas a cuestionar mis cualidades artísticas». Al escucharle, Riesco quiso incidir en algo: «Pero tú si vas a cuestionar lo mío». Unas palabras que provocaron que Víctor mandase callar a su compañera, mientras la señalaba de forma insistente con un cetro que tenía en sus manos, como parte del disfraz de Tutankamón que estaba luciendo esa misma tarde.

«El palito ese te lo vas a comer tú. ¡Al final te vas a comer tú el palo!», respondió la reportera de Ni que fuéramos, lo que hizo que Sandoval perdiera el control: «¿Qué me voy a comer qué? ¿Qué me voy a comer qué?», preguntó, una y otra vez, elevando su voz. Mientras Belén Esteban pidió a su compañero y amigo que le entregara el cetro para evitar que las cosas se complicasen más, Marta Riesco lanzó una pregunta muy concreta: «¿Por qué eres tan agresivo?».

Fue entonces cuando el colaborador de Ni que fuéramos se acercó a su compañera y, mirándola a los ojos, hizo un comentario completamente desafortunado y fuera de lugar: «¿Que yo soy agresivo? Mira, por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas». Javier de Hoyos fue el primero en pronunciarse: «Oye. Eso no, Víctor, ¡eso no!», comenzó diciendo, mientras pedía a la reportera que no abandonase el plató: «No, no. Marta, te pido por favor que no te vayas».

Ella se mostraba más que decidida a hacerlo: «O se va Víctor o dejo el programa. ¡Qué sinvergüenza eres!». El colaborador no tardó en dirigirse a Marta para calificarla como «mala persona»: «¡Me cago en todo lo que se menea!», exclamó mientras abandonaba, furioso, el plató de Ni que fuéramos, y añadió: «Me ha acusado de una cosa que no he hecho y no lo voy a consentir».

La periodista fue más allá: «Es una persona muy agresiva, ya estáis viendo cómo se pone. Siento que no se le paran los pies», aseguró. Javier de Hoyos se pronunció sobre lo ocurrido: «Creo que le acabamos de parar los pies. Evidentemente no compartimos lo que ha dicho Víctor Sandoval», mientras que Belén Esteban añadió algo más: «Me ha parecido fatal lo que te ha dicho y se lo he dicho él. Ha sido un comentario muy feo y fuera de lugar».

Minutos después, Víctor Sandoval regresó a plató y, mirando a cámara, trató de explicar lo ocurrido: «Que en la televisión del 2024 tengamos que estar explicando el contexto en el que se desarrollan unos acontecimientos y que parece que estamos en un parlamento y no en un programa de entretenimiento. No he nacido para esto».

Por si fuera poco, el colaborador añadió lo siguiente: «Yo el lenguaje que tengo es con el que he crecido en este medio. Acaba de suceder algo en el que me he sentido agredido por hacer con mi personaje una broma. Y yo he hecho un comentario que posiblemente una vez más pueda haberle molestado a alguna persona, aquí o en sus casas, pido disculpas porque no iba con esa intención». Sin duda, ha sido un instante de lo más desagradable que ha sido duramente criticado no solamente en plató sino también en redes sociales.