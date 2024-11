El pasado lunes 4 de noviembre, los espectadores de Ni que fuéramos fueron testigos de cómo los colaboradores y la presentadora, María Patiño, continuaron ofreciendo la última hora de las consecuencias catastróficas del paso de la DANA por varias localidades de Albacete y Valencia, tal y como hicieron la semana pasada. Pero no todo queda ahí, puesto que los espectadores del programa que se emite de lunes a viernes en Canal Quickie y en TEN se vieron sorprendidos al ver cómo un micrófono abierto traicionaba a la presentadora. Y todo porque desveló una propuesta televisiva que le había llegado recientemente y que, hasta ahora, no se había dado a conocer de forma pública. En un momento dado de la tarde, y sin dejar de tener presente la tragedia de la DANA, los colaboradores optaron por hablar de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, celebrada el jueves 31 de octubre y a la que acudió Lydia Lozano.

A pesar de todo, antes de dar detalles de esa ceremonia, María Patiño dio paso a la publicidad en TEN, pero seguían en emisión tanto en YouTube como en Twitch. Fueron los espectadores de estas plataformas los que fueron testigos directos de ese micrófono abierto. Mientras parte del equipo estaba respondiendo preguntas de los «Quickiers», los colaboradores seguían sentados en el plató sin ser conscientes de que sus micrófonos aún estaban abiertos. En ese preciso instante, pudimos escuchar de fondo a María Patiño compartiendo con sus compañeros la oferta televisiva que acababa de recibir: «Me acaban de ofrecer lo de Bake Off». Se trata de un programa que se emite en La 1 de Televisión Española, similar a MasterChef Celebrity, pero que se centra únicamente en la repostería. Como era de esperar, sobre todo sabiendo la poca mano que tiene María con la cocina en general y la repostería en particular, todos se quedaron sorprendidos.

La redactora de Ni que fuéramos, encargada de hablar con los Quickiers en YouTube durante las cortes publicitarios en TEN, se mostró verdaderamente sin palabras ante lo que acababa de escuchar: «¡Qué fuerte lo que se está cocinando ahora mismo en los sofás con los colaboradores!». Todo ello mientras María estaba preocupada por si había filtrado una información que, por el momento, era confidencial.

Pasaron unos minutos en los que el equipo de Ni que fuéramos estuvo comprobando si se había escuchado a la presentadora en el directo de YouTube. No tardaron en darse cuenta de que así fue, puesto que las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a María Patiño. Y todo para que no dudase en aceptar la propuesta de participar en el programa de repostería que se emite en La 1 de Televisión Española.

Sea como sea, no es ningún secreto que María sería una concursante perfecta para Bake Off, de cara al contenido que puede dar en este proyecto. Ahora bien, quien participa en este tipo de concursos tiene una amplia preparación previa. Algo que ella tendría que incrementar debido a que ella misma siempre ha reconocido que no tiene ni idea de cocinar, y mucho menos si se refiere a repostería. ¡Es algo que podemos apreciar cada viernes en su sección! Aun así, ¿aceptará la oferta para enfrentarse a este nuevo reto?