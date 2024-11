Ni Pablo Motos ni María Patiño: la persona que convenció a Belén Esteban de ir a ‘El Hormiguero’

Belén Esteban volvió a Antena 3 después de 20 años sin aparecer en el canal en el que debutó como colaboradora, algo que hizo gracias a El Hormiguero, programa al que acudió para hablar de su nueva etapa profesional después de su salida de Telecinco tras la cancelación de Sálvame. Su visita estuvo en el aire: primero por la cancelación que sufrió el miércoles por los especiales informativos dedicados a la DANA y segundo porque ella misma casi renuncia en el último momento a ir. Pese a que con su visita consiguió hacer que Pablo Motos y los suyos lograsen ser el programa más visto del día en televisión, ella no estaba tan segura y por un momento decidió que cancelaba la entrevista, algo por lo que varias personas tuvieron que intervenir para hacer que cambiase de opinión. Curiosamente, el que lo consiguió no fue ni Motos ni ninguno de sus amigos y compañeros de Ni que fuéramos shhh.

En un día marcado por la actualidad informativa, la entrevista a Belén Esteban consiguió triunfar reuniendo a 1.972.000 espectadores y 16,9 % de cuota de pantalla. El jueves 31 de octubre no era un día fácil, ya que la atención estaba en la última hora sobre Valencia y el resto de localidades afectadas por las riadas y por los viajes y planes del puente. Pasados unos días de aquella visita, la de San Blas ha vuelto a su programa con una enorme sonrisa y satisfecha de la gran promoción que hizo de su nuevo programa en Ten TV, donde ahora acude cada tarde para revivir el espíritu de Sálvame, aunque solo unas horas antes de acudir al programa de Trancas y Barrancas decidió no ir: «Por la tarde llamé a Óscar Cornejo (uno de los jefes de Fabricantes, la productora de Ni que fuéramos) y le dije ‘no voy’».

Pese a que ya ha acudido en solitario a cientos de entrevistas, ser la protagonista de un espacio icónico como El Hormiguero suponía una enorme responsabilidad, a lo que se sumaba la tragedia que vive nuestro país en estos momentos. Por eso decidió cancelar, pero hubo alguien que consiguió que se olvidase de todo.

La llamada que le hizo cambiar de opinión fue la de Jorge Salvador, socio de Pablo Motos en su productora y uno de los responsables de todo lo que ocurre en El Hormiguero. «En medio segundo me convenció. (…) Me dijo: ‘Tienes que venir. Solamente te digo que no te vas a arrepentir’», y solo con esas pocas frases calmó los nervios de la invitada.

«Es una tontería, pero me dio mogollón de seguridad», ha reconocido ante las cámaras de Ten TV y Canal Quickie. «Iba temblando porque no conocía ni el plató ni a Pablo», pero al final dejó un gran sabor de boca y se mostró igual de natural que en su programa.

El colaborador que no recibió bien a Belén Esteban

Sobre su experiencia allí, Belén ha querido destacar que se sintió muy acogida por todos los componentes de la tertulia de actualidad de los jueves, aunque ha dejado claro que Tamara Falcó fue la que menos quiso hablar con ella.

«Tengo que dar las gracias a todo el equipo de El Hormiguero y a toda la gente. No se imaginan ustedes el subidón que yo tenía porque para mí era muy importante, como cuando fui a TVE con María», así ha querido agradecer el buen momento que vivió el pasado jueves 31 de octubre.