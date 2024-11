‘Benidorm Fest 2025’: lista completa de concursantes confirmados

Este martes 12 de noviembre, RTVE ha reunido a la prensa en el Estudio 4 de Prado del Rey. Tras hacer especial mención a los afectados por la DANA, María Eizaguirre dio un dato más: el dinero obtenido por las entradas irá destinado a los afectados por esta catástrofe que ha afectado a gran parte de la Comunidad Valenciana. Poco después, han dado el paso de recordar todas y cada una de las actuaciones que hemos disfrutado a lo largo de las tres ediciones de Benidorm Fest. De esta forma, se ha podido apreciar una vez más la gran evolución que ha experimentado este certamen a lo largo de los años. Es un hecho que RTVE está haciendo un excepcional trabajo con este proyecto que continúa dando de qué hablar y, sobre todo, haciendo historia.

De esta manera tan concreta, María Eizaguirre fue presentando uno a uno a los 16 concursantes confirmados para Benidorm Fest 2025. Para escuchar las canciones tendremos que esperar hasta el 18 de diciembre pero, por el momento y de forma oficial, entre los siguientes nombres está el nombre del próximo ganador o ganadora del certamen musical y que, por ende, cogerá el testigo de Nebulossa. Entre ellos, está la candidatura para Eurovisión 2025, certamen que se celebrará en la ciudad suiza de Basilea. ¡Descubrimos a los participantes de esta esperadísima edición que se celebrarán los días 28 y 30 de enero (Semifinales) y 1 de febrero (Gran Final)!

Carla Frigo

«Estoy súper contenta y muy agradecida, estoy como en un sueño. ¡Muy contenta!», confirmó la artista a María Eizaguirre. Sobre su canción, que se llama Bésame, «es una canción muy sensual pero fina, elegante y explosiva». Sobre el certamen, reconoce que espera «disfrutar y dar el show que todos los eurofans se merecen. ¡Voy a darlo todo y más! Y a aprovechar cada momento y cada oportunidad que se dé».

Celine Van Heel

«¡Qué emoción, vamos con todo!», comenzó diciendo. Además, reconoce que no está nada nerviosa y es «algo muy nuevo para mí». Su canción para Benidorm Fest es «su primer tema» y está «muy ilusionada». Se titula La casa y, de este tema, asegura que «va de amor, de mal de amor pero, sobre todo, de mi liberación como mujer poderosa que soy». De este certamen espera «hacerlo lo mejor posible, estar orgullosa de mí. Que pase lo que tenga que pasar, pero darlo todo».

Chica Sobresalto

Maialen ha sido confirmada como concursante de Benidorm Fest 2025. Tras confirmarse su nombre entre los 16 concursantes, se ha sincerado: «Qué suerte tengo, qué nerviosa soy». «Le tengo mucho respeto a la profesión y al Benidorm Fest, por lo que quería mandar una canción que estuviera al nivel. Yo estoy muy contenta». Su canción se llama Mala feminista, y «habla un poco de la culpa y de que a veces tengo la sensación de que nos ponen palos en las ruedas y se nos exige que estemos empoderadas».

Daniela Blasco

«Estoy muy feliz de estar aquí», aseguró la artista. De Benidorm Fest espera «disfrutar al máximo» e «inspirarme muchísimo»: «Estamos trabajando muy duro para dar un show espectacular». Uh na na se llama su propuesta y, según ella, es «un himno». Cuenta con un ritmo muy bailable para que la gente se lo pueda pasar en grande.

David Afonso

El canario soñó con su participación en Benidorm Fest 2025: «Poder participar en esto me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas». Su tema se titula Amor barato y «es una canción que mezcla estilos. Soy canario y me encanta la música latina y he querido mezclarlo con otros estilos». De Benidorm Fest espera «vivir la experiencia al máximo posible, aprender muchas cosas y absorber de mis compañeros».

DeTeresa

La artista reconocía estar «nerviosísima, no tengo palabras». Del certamen espera «no morirme de los nervios, aprender un montón, decir alguna cosa de manera sutil y artística y, sobre todo, disfrutarlo». La canción lleva por título La Pena y la ha producido ella misma.

Henry Semler

El artista se muestra profundamente emocionado por esta oportunidad. La canción se llama No lo ves y, de este certamen, espera «disfrutar al máximo, aprovechar cada momento y ser fiel a mí mismo y a mi propuesta».

J Kbello

El ex concursante de Cover Night ha sido elegido como concursante de esta edición: «El camino está siendo precioso, lo estoy disfrutando mucho. ¡Qué ganas tenía de decir que estaba aquí!». El tema se llama VIP y es una canción «que se expresa de tú a tú y que habla del amor a primera vista, una situación que hemos pasado todo».

K!NGDOM

El grupo, tras intentarlo en varias ocasiones, por fin lo han logrado. Reconocen que están «nerviosos pero muy contentos». Y añaden: «Es un sueño poder estar aquí y por fin lo vamos a cumplir». La canción se llama Me gustas tú y, sobre ella, adelantan que es un tema «que el público no se la va a poder sacar de la cabeza».

Kuve

«Qué fuerte, ¿eh? Todavía no me lo creo», ha reconocido. El año pasado se presentó y se quedó a las puertas. Participó en el Euroclub de Benidorm y sintió aún más ganas de volver a intentarlo. Su tema se llama Loca por ti que habla de «un amor verdadero, necesario, de verdad… De la gente que, cuando lo necesitas, está de verdad».

La Chispa

«Tengo las emociones hoy a flor de piel», ha conocido. Su canción se titula Hartita de llorar, y es un tema «que te lleva por un viaje interno que, muchas personas, conocen en algún momento de su vida. Es un viaje tuyo y cada uno lo puede interpretar como lo sienta». Sobre Benidorm Fest 2025 reconoce que «no quiere crearse expectativas» y que «solo quiere pasárselo bien».

Lucas Bun

«¡Qué nervios! Estoy muy contento de estar aquí, muchos años pasito a pasito…», ha asegurado el concursante del certamen. Su canción se llama Te escribo en el cielo y, para él, es un tema que cuando piensa en él se emociona muchísimo.

Mawot

Ya conoce Benidorm Fest puesto que estuvo en el antiguo Festival de Benidorm con quien coincidió con una jovencita Barei. Su canción para el certamen se llama Raggio di sole, cuyo objetivo es reflejar ese «niño interior que todos llevamos y la materialización de ese sueño».

Mel Ömana

«¡Tremendas ganas!», comenzó diciendo la artista, que reconoce estar «muy concentrada» pensando en Benidorm Fest. I’m a Queen es su canción para este certamen, que reconoce que tiene muchas ganas de disfrutar.

Melody

«Me lo he pensado mucho, porque no encontraba el momento perfecto… aunque el momento perfecto no existe. Hemos venido trabajando mucho, preparando canciones y no veía el momento», comenzó diciendo, y añadió: «Pero debo una a toda esa gente que me seguía desde el principio. Ha llegado el momento». Su tema se llama Esa diva, que «tiene un mensaje muy profundo, muchas personas se van a sentir identificadas».

Sonia y Selena

Las artistas se han sincerado sobre su regreso a la música. «Todo el mundo nos invitaba a volver… Nos lo planteamos y ha sido un regalazo, la verdad (…) Nos lo estamos pasando muy bien, estamos en una etapa más desenfadada». Su tema para el certamen es Reinas, y avanzan que «cuando presentaron la canción, lloraron».