Lydia Lozano confiesa el misterioso regalo que le hizo Al Bano y su sueldo en ‘Ni que fuéramos’

Lydia Lozano está de enhorabuena después de la publicación de La venganza de la llorona, el libro en el que cuenta numerosas anécdotas de su vida como periodista del corazón y colaboradora de programas como Sálvame y Tómbola, dos de los espacios más conocidos de las últimas décadas. La periodista recuerda algunas de los episodios más divertidos, pero también otros menos agradables durante su larga carrera. En una entrevista ha contado lo que cobra actualmente por aparecer en Ni que fuéramos shhh, pero también ha desvelado el extraño regalo que el cantante Albano le hizo años después de sacar a la luz la información de que su hija Ylenia Carrisi, desaparecida en enero de 1994, estaba viva y tenía pruebas de ello. Por desgracia jamás ha podido confirmar esa noticia y la hija del artista nunca ha aparecido.

La periodista ha pasado por el pódcast Estirando el chicle y en él ha recordado que no tuvo ningún problema en ir al mismo ginecólogo que Isabel Preysler para conseguir información sobre su relación con el político Miguel Boyer. La noticia era de tanta importancia en aquel momento, hablamos de los años 80, debido a que él llegó a ser ministro de Hacienda en el Gobierno de Felipe González. Para conseguir la confirmación de si estaban saliendo juntos acudió al mismo médico, teniendo que pasar por consulta y revisión para no levantar sospechas. «Yo llevaba un DIU. Fui con un amigo al ginecólogo, yo le dije que él se intentaba ligar a una enfermera y yo intentaba conseguir información. Yo iba vestida tipo Channel, con perlas, me abrí de piernas y me dijo: ‘Uy, este DIU hay que quitarlo ya’», ha recordado. Para seguir con la farsa no dudó en soportar el doloroso proceso de retirada, aunque por suerte consiguió lo que buscaba.

El regalo que le hizo Albano y que no ha querido tocar

Muchos son sus enemigos por culpa de sus exclusivas, pero el más legendario es el cantante italiano Albano, con el que no tiene buena relación desde que sacase a la luz que tenía pruebas del paradero de su hija. Desde ese momento han tenido numerosos enfrentamientos y este tema le ha costado a Lydia perder gran parte de su credibilidad profesional, algo que todavía le sigue pesando.

Pese a todo, el cantante acudió en muchas ocasiones al Deluxe, por lo que quiso tener un detalle con todo el equipo del programa y les mandó una gran cantidad de botellas de su propia bodega de vinos. «Lo único que nunca me he tomado que me han regalado es una caja de vino de Al Bano. Es que me mandó vino, si lo podéis entender…», ha dicho sorprendida a sus entrevistadoras.

«Él produce vino y mandó a todos los compañeros. Y yo vi que había una caja a nombre de Lydia Lozano. La tengo en mi casa desde hace… A parte de que está pasado, debe tener algo chungo», ha contado entre bromas. Lo cierto es que prefiere no beberlo por si las moscas, aunque lo guarda.

Tras la cancelación de Sálvame y el Deluxe, el equipo de ambos programas tuvo que buscar nuevos retos, por eso algunos colaboradores como Rafa Mora se han reinventado como agente de policía en la localidad de Pozuelo de Alarcón, mientras que otros como las hermanas Campos han decidido quedarse en Telecinco.

El sueldo de Lydia Lozano en Ni que fuéramos shhh

Pero hay un grupo formado por ella misma, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño que decidieron seguir trabajando juntos y con parte del equipo de la productora. La mayoría, como la canaria, lo compaginan con otros proyectos, como colaboraciones en espacios como Mañaner@s.

Su decisión es por mantener esa familia que formaron durante casi 15 años: «Hay que ser fiel a la gente que te ha dado curro». Sobre la cantidad que recibe, aunque no la desvela, sí que deja claro que los medios con los que cuenta ahora mismo la productora son muchos menos que cuando estaban en Mediaset: «Todo el mundo me dice: ‘¿En ese canal que te pagan?’ Y yo digo: ‘Pues para pagar cuatro plataformas y el móvil’. Pero yo voy encantada. Estoy con la gente con la que me fui a Netflix y que nos unió mucho Netflix».