Juan empezó su negocio en un garaje y repartiendo en bicicleta: hoy está entre las 7 mejores panaderías de España

Los panaderos tienen trucos para que el pan les quede mejor, pero al final lo que hace una panadería tenga éxito es el trabajo duro y la constancia. El ejemplo más claro de ello es la historia de Juan Manuel Rodríguez y su local en Cáceres, Extremadura.

Hace menos de cinco años repartía pan de masa madre en bicicleta entre vecinos de Cáceres que hacían sus pedidos por WhatsApp. Hoy, su proyecto PanHabla acaba de colarse entre las siete mejores panaderías de España según la Guía Gastro 2026 de El País.

El reconocimiento no ha sido flor de un día, sino el trabajo constante y el saber convertir un pequeño negocio panadero en un proyecto viable y que sabe moverse a la perfección en redes sociales.

De trabajar en un garaje a ser reconocido como una de las mejores panaderías de España

El origen de PanHabla está lejos de grandes inversiones o planes de expansión. Rodríguez puso en marcha su proyecto en el garaje de la vivienda a la que se mudó con su pareja, que legalizó como taller doméstico.

Con un hornito monofásico capaz de producir una docena de panes por hora y una bicicleta de carga, dio forma a una micropanadería que funcionaba bajo pedido.

Durante los primeros años, el sistema era completamente artesanal. Los encargos llegaban a través de una lista de difusión de WhatsApp, se organizaban con formularios y hojas de cálculo y se repartían a domicilio en bicicleta.

La producción estaba limitada por la capacidad del horno y por el tiempo disponible. Entre 2020 y 2023, Rodríguez se encargó personalmente de la elaboración, la gestión y el reparto, consolidando una clientela fiel en Cáceres.

Aunque el proyecto se materializó en Extremadura, la idea llevaba tiempo gestándose. Antes de llegar a Cáceres, Rodríguez trabajó en un obrador de referencia en Madrid, donde empezó a imaginar un modelo propio basado en la producción reducida.

La panadería de Cáceres que ha conseguido triunfar en toda España

PanHabla tiene más de 20.000 seguidores en redes sociales y su página web es una máquina de conseguir nuevos clientes. Por suerte, también tiene un lugar físico en Cáceres. El obrador está en la calle Zurbarán, 1. Muy cerca de la Plaza Mayor y del casco histórico de la ciudad.

Funciona como una panadería de barrio de toda la vida, con un equipo de tres personas y una producción centrada en pan de masa madre y repostería, abierta de martes a viernes.

En el obrador se elaboran alrededor de veinte referencias, desde chapatinas hasta hogazas de trigo, centeno o espelta, con precios ajustados y una oferta pensada para el consumo cotidiano.

Cómo trabaja el panadero con más éxito de toda Extremadura

Empezó en un garaje y con una bicicleta, pero ahora tiene un modelo de negocio mucho más especializado.

Por ejemplo, combina la venta bajo reserva, que supone en torno al 60% de la producción, con una parte destinada a venta libre.

Detrás de esa aparente sencillez hay una organización compleja basada en fermentaciones, tiempos y puntos de horno muy precisos, lo que limita el crecimiento y refuerza la idea de producción controlada.

De hecho, el proyecto se ha consolidado en la ciudad sin aspirar a convertirse en un fenómeno masivo ni a transformar su esencia artesanal.