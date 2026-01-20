Noelia Tomé, pastelera: «Para tener una pastelería de éxito, el truco nº1 es contar con una buena formación»

La pastelera Noelia Tomé, dueña de Bakery by Noelia en Barcelona, asegura que la clave principal para lograr una pastelería de éxito es la formación. Para ella, tener una base sólida de conocimientos y recetas bien trabajadas es determinante para que los productos finales sean de calidad y logren conquistar a los clientes desde el primer bocado.

A partir de su propia experiencia, Tomé enumera una serie de consejos prácticos dirigidos a quienes buscan iniciar un negocio de pastelería o mejorar uno ya existente. Sus recomendaciones no se limitan únicamente a la elaboración de pasteles, sino que abarcan también la organización interna y la forma de dar a conocer el proyecto.

Los tres consejos de Noelia Tomé para que una pastelería tenga éxito

El primer consejo que destaca Noelia Tomé es la formación. Según explica, aprender bien las técnicas básicas y contar con un buen repertorio de recetas es fundamental para lograr pasteles espectaculares.

Para la pastelera, esta base es lo que permite ofrecer productos que gusten y generen confianza en los clientes, algo que considera imprescindible para que un negocio se sostenga en el tiempo.

Además, Tomé remarca que una buena formación ayuda a mantener un nivel constante de calidad. Considera que no se trata solo de saber hacer un pastel, sino de entender los procesos y repetirlos correctamente para que el resultado siempre esté a la altura de las expectativas.

Desde su punto de vista, este aprendizaje previo marca la diferencia entre un proyecto amateur y una pastelería profesional.

El segundo tip está relacionado con la organización. La pastelera señala que en este tipo de negocios es vital ser ordenado y llevar la contabilidad siempre al día.

Advierte que, si no se controlan los gastos, estos pueden terminar afectando seriamente la economía del emprendimiento. Impuestos, facturas y otros costes deben estar bien registrados para evitar sorpresas.

Tomé insiste en que la falta de control puede hacer que los gastos «se coman» el negocio. Por eso, considera esencial dedicar tiempo a la gestión administrativa y no dejarla en segundo plano.

Para ella, la organización es una parte tan importante como la elaboración de los productos, ya que permite tener una visión clara de la situación real de la pastelería.

El tercer consejo que comparte tiene que ver con la presencia en redes sociales. Según explica, hoy es imprescindible estar activo en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o Twitter. Tomé afirma que estas redes son la principal vía para que los clientes conozcan una pastelería y se interesen por sus productos.

Para la pastelera, no alcanza con estar presente en una sola red. Recomienda diversificar y mostrar el trabajo en distintos espacios digitales, ya que cada plataforma permite llegar a públicos diferentes. De esta manera, el negocio gana visibilidad y puede atraer a más personas.

La experiencia personal de una pastelera que apuesta por las redes

Noelia Tomé combina su trabajo diario en la pastelería con una fuerte actividad en redes sociales. A través de sus perfiles, comparte contenidos vinculados a su profesión y muestra parte de su rutina, reforzando la idea de que la visibilidad online es una herramienta clave para cualquier emprendimiento gastronómico.

Desde su cuenta de Instagram, @bakerybynoelia, la pastelera da a conocer sus creaciones y su forma de trabajar. Según su experiencia, esta presencia constante permite conectar con potenciales clientes y fortalecer el vínculo con quienes ya conocen la marca, consolidando así el crecimiento del negocio.