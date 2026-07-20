Detenidos en Altea (Alicante) 15 argelinos y 2 españolas por asaltar mujeres para robar sus joyas

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado en Altea (Alicante) un grupo criminal dedicado al robo con violencia e intimidación y al hurto de joyas a mujeres de edad avanzada. Los detenidos son 15 argelinos de edades comprendidas entre los 17 y los 25 años. Uno de ellos, menor de edad. También han sido detenidas dos mujeres españolas de 22 y 31 años de edad. A los detenidos se les acusa también del supuesto delito de tráfico de drogas al menudeo en la citada localidad de Altea y otras próximas. Todo ello, según la propia Guardia Civil. El momento de las detenciones, efectuadas en el marco de una operación del Instituto Armado bajo el nombre de Operación Kilada, es el que recoge el vídeo que ilustra esta información.

A los detenidos se les imputa un supuesto delito continuado contra el patrimonio, otro de tráfico de drogas y un tercero de pertenencia a grupo criminal. Todos han sido puestos por la Guardia Civil a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm, quedando en libertad con imposición de medidas cautelares.

Las detenciones se han producido en el marco de una investigación que arrancó el pasado mes de febrero, a consecuencia de varias denuncias interpuestas por mujeres de avanzada edad a las que habían sustraído las joyas que portaban y que habían sufrido lesiones, en la mayoría de los casos.

Según la Guardia Civil, los supuestos autores seguían a sus víctimas. Las abordaban en los portales que daban acceso a sus viviendas, fuera del alcance de la vista de terceros. Y les robaban las joyas que en ese momento llevaban puestas.

La banda localizaba a sus víctimas cuando estas transitaban tranquilamente por los paseos de Altea o de la cercana localidad de Alfaz del Pí. O bien cuando las mujeres se hallaban en alguna terraza.

Cuando las mujeres decidían regresar a sus viviendas, los sospechosos las seguían a una distancia lo suficientemente lejana como para no ser detectados. Una vez las víctimas decidían acceder al portal de sus viviendas, las interceptaban, sujetándolas del cuello o derribándolas, lo que producía lesiones en la mayoría de los casos. Según la Guardia Civil, en uno de los casos, uno de los miembros de la banda llegó a entrar en la casa de una víctima, a la que acabó por robar un collar de oro.

Una vez fueron identificados los miembros del grupo criminal, la Guardia Civil procedió a efectuar un registro en una vivienda situada en el centro de Altea. Allí, fueron detenidos 13 hombres y las dos mujeres. Más tarde, los agentes localizaron a los otros dos detenidos. Uno, en Altea. Y el otro, en Benidorm.

La Guardia Civil ha intervenido en el registro de la vivienda antes citada 15 gramos de cocaína, 21 gramos de resina de hachís, 30 botes de óxido nitroso, además de útiles para su corte, pesaje y distribución.

También han sido recuperadas varias de las joyas sustraídas a las víctimas, dinero en efectivo, cuatro patinetes eléctricos y 15 terminales de teléfonos móviles de alta gama. Algunos de ellos, empaquetados.