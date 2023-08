El método japonés que te ayudará a ser más feliz a diario

Todos vamos en busca de la felicidad. Ese bien tan preciado que otras culturas tienen al alcance de su mano con diversas acciones y hábitos. Ahora tenemos el método japonés que te ayudará a ser más feliz. Verás que aplicarlo es bien fácil.

Hablamos del ukeireru, una técnica que viene de Japón y que se basa en la aceptación. Con ello se alcanza el bienestar y la paz, herramientas para ser más feliz cada día.

Este es el método japonés que te ayudará a ser más feliz

Aunque la filosofía oriental tiene siglos de historia, este concepto es algo más nuevo. Ahora bien, está basado en sus métodos y por esto parte ya de herramientas que son conocidas por Oriente desde siempre.

La fuerza de la aceptación

Ya hemos establecido que este método se basa en la aceptación para lograr nuestro bien. Buena parte del ejercicio es aceptarnos a nosotros mismos, nuestra vida y lo que nos rodea, una vez tengamos esto, ya hay mucho ganado para aplicar el ukeireru.

Primero es aceptarse a uno mismo, con nuestras rarezas, fortalezas y también valías. Y luego hay que entender cómo son el resto de personas porque no todos son iguales. Es decir, no debemos intentar cambiar nada del resto de personas, si no dejarles fluir y entender entonces su manera de ser. Aceptarlos.

Aquí y ahora

Además, se propone practicar el presente porque pensar en el futuro, por ejemplo, crea más situaciones de ansiedad. Sabemos que lo que tenemos en este momento es el presente, el pasado se fue y el mañana no está todavía. Así que focalizarse en el aquí y ahora es lo que ayuda a mantener la calma.

Así debemos aplicar este método

Como ves, no es tan complicado poder aplicar tal técnica japonesa en nuestra vida diaria. Lo ideal es no vivir una vida deprisa, ahogado, corriendo y siempre con contratiempos.