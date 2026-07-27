Erich Fromm, psicólogo social y psicoanalista alemán: «El amor es la única respuesta sana y satisfactoria al problema de la existencia humana»

En una época donde las pantallas conectan a miles de personas, pero la soledad no deja de crecer, las ideas del psicoanalista y psicólogo social Erich Fromm siguen más vigentes que nunca. Su célebre reflexión «El amor es la única respuesta sana y satisfactoria al problema de la existencia humana» no es un simple mantra romántico.

Esta es una radiografía directa de la mente y una guía práctica para encontrar rumbo en medio del caos cotidiano. El misterio para entender por qué los seres humanos estamos vivos es algo que ha traído de cabeza a cientos y cientos de analistas y psicólogos a lo largo de la historia, pero para Fromm, la respuesta está en el amor.

¿Qué significa esta frase de Erich Fromm?

Para comprender lo que proponía el pensador alemán en su famosa obra El arte de amar, hay que partir de un hecho básico: las personas somos conscientes de nuestra propia existencia. Sabemos que estamos presentes en un momento exacto del espacio-tiempo y que el tiempo es finito. Esa sensación constante de que algún día todo acabará genera una angustia profunda.

Según Fromm, la mayoría intenta escapar de esa angustia de formas equivocadas. Hay quienes se sumergen en el trabajo sin descanso para hacer algo de provecho, quienes buscan anestesiarse con el consumo y los gastos en ocio para disfrutar, o quienes se adaptan ciegamente a lo que dicta la moda para poder integrarse en la rueda de la sociedad y así pasar el tiempo con amigos. Sin embargo, todas estas salidas son parches temporales que no resuelven el verdadero problema que existe en el fondo.

Lo que Fromm plantea es que la única manera real de curar esa sensación es la unión auténtica con los demás. Pero no habla del amor como un flechazo simple o como una dependencia obsesiva, sino como una decisión activa y una forma de belleza pura, como cuando se admira una obra de arte. Amar, para él, significa cuidar, respetar, conocer y asumir la responsabilidad por el bienestar del otro, manteniendo siempre la propia identidad.

¿Por qué el amor le da sentido a la vida?

El amor le da sentido a la existencia porque nos saca del aislamiento personal en el que a veces nos sumimos y nos conecta con la realidad que nos rodea. Cuando aprendemos a amar de forma madura, dejamos de ver la vida como una carrera solitaria y empezamos a construir vínculos reales.

Esta forma de conectar transforma la rutina diaria. Cuidar de alguien y permitir que nos cuiden aporta un sentimiento profundo de pertenencia y propósito. Nos demuestra que nuestras acciones tienen un impacto directo en el bienestar ajeno. Además, Fromm recalcaba un punto clave: resulta imposible amar de forma sana a los demás si no se empieza por uno mismo.

El amor propio es la base indispensable para poder ofrecer respeto, tolerancia y empatía sincera al resto del mundo. El mensaje de Erich Fromm recuerda que el vacío existencial no se llena con estatus, activos o éxitos superficiales. El verdadero sentido de estar vivos se encuentra en la capacidad diaria de tender puentes humanos honestos y basados en el amor.